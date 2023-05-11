財神魚「血鸚鵡」曝靠打針變色、斷尾變形　專家：魚也能感知痛苦

血鸚鵡魚，又叫做紅財神、財神魚、鸚鵡魚，奪目的色彩配上可愛的模樣深受魚迷們喜愛。然而，近日有科普文章指出，血鸚鵡不但不是天然物種，還是一種「魚生」遭罪的魚，而且其漂亮的五顏六色全靠打針，有些還被刻意斷尾以獲得特殊的形態等，令不少網民直呼殘忍，呼籲罷買。有世界動物保護協會科學家表示，魚類屬於脊椎動物，是有感知力的生物，能夠感知疼痛和痛苦，呼籲消費者不要被商家忽悠和誤導。



血鸚鵡是一種雜交魚。（紅星新聞）

在文章中，博主「@冷知識bot」寫道，血鸚鵡是一種雜交魚，無法生出後代，且天生有缺陷，最主要是嘴巴合不上。對人類而言，這讓血鸚鵡看似總是面帶笑容，帶來無窮的情緒價值，但對魚本身而言卻會因而難以進食，只能奮力靠喉嚨的肌肉運動吃飯。

另一方面，血鸚鵡的天然顏色只有紅色、黃色和灰色，十分有限，之所以有其他顏色，是因為人工染色。文章解釋，血鸚鵡的紅色和橙色來自於蝦紅素，一些養殖者會在血鸚鵡的成長期斷掉蝦紅素，然後在其背部打色素針，令其變色成「藍鸚鵡」、「粉紅鸚鵡」等。

不過最慘的還不是染色血鸚鵡，而是一種名為「一顆心」的血鸚鵡。長得就像一顆愛心，其外表非常可愛，但其實，這屬人造殘疾魚，牠們在2至3厘米長的時候就被剪掉尾巴，從而在長大後變成「一顆心」。同理，還有一種叫「五角鸚鵡」的血鸚鵡，其背上實際被動了刀。

「一顆心」屬人造殘疾魚。（微信）

文章稱，只有非常堅強的魚才能在承受了打針、殘疾、無法大口吃飯的痛苦後，還能為人類帶來源源不斷的財富，「如果你有幸收養了這種魚，請務必好好待它」。

據論文《蝦青素對血鸚鵡魚體色變化的研究》稱，類胡蘿蔔素是觀賞魚的主要增色劑，而對於血鸚鵡魚而言，常用方法是添加蝦青素到飼料中進行投餵，令其體色由黃色轉變為紅色，不過這種養殖週期較長，約需一個月，著色效果也不理想。因此，市場上的血鸚鵡魚是人類通過給魚體注射蝦青素來達到節約成本的目的。

對此，世界動物保護協會科學家孫全輝博士表示，魚類育種和養殖方式必須評估對動物的影響，否則就可能給它們造成痛苦和傷害；給售賣的魚類、青蛙、烏龜等動物染色或實施手術，會嚴重影響動物健康，甚至加劇動物死亡。他強調，部分商家售賣僅僅為了一時盈利，不顧動物健康，也使消費者無法長期飼養，導致不斷重覆購買，形成消費的惡性循環，建議消費者多了解相關動物的真實信息以及它們的生存需要，不要被商家忽悠和誤導。