港人北上搶購大閘蟹　盒馬提供「即買即蒸」服務方便港人帶回

此前，阿里巴巴旗下的「盒馬」與美國超市品牌「山姆Sam會員店」打「價格戰」搶香港客。有巴士公司甚至推出深圳灣至山姆會員店的直達巴士，方便港人購物；盒馬方面為方便港人將新鮮大閘蟹帶回港，為客人提供即買即蒸的加工服務。

今個禮拜開始，盒馬在推大規模折扣回饋顧客，超過5000款商品，以八折或更低的價格發售。



近期特別火爆的盒馬鮮生取代了街市的食品供應（效率誇張到現在下單半小時後送到），讓網購成為中國主流生活方式。（視覺中國）

陽澄湖大閘蟹於9月25日開湖，第二日就空運到盒馬深圳門店正式上市，且每隻都有官方防偽認證。在盒馬買大閘蟹還可以即買即蒸即食，配搭推介的花雕酒。此外，盒馬亦出售桂花熟醉大閘蟹，用黃酒、桂花酒釀泡活蟹製成，滋味無窮。

據南方都市報報道，繼瘋搶水蜜桃、榴蓮千層後，這次港人與深圳人再次拉開「大閘蟹搶奪戰」。有深圳網民表示，「怎麼到處都是香港人哇？」「上次來搶水蜜桃，這次來搶大閘蟹了？」「給我們深圳人留點大閘蟹吧實在是搶不過啊！」

盒馬大閘蟹提供「即買即蒸」服務方便港人帶回。

香港市民梁小姐則解釋，香港的大閘蟹價格一隻也要200多港幣，但若是在深圳煮熟一道大閘蟹也只需要50多人民幣。所以，「不少市民朋友都會在盒馬蒸熟後帶回香港。」除了大閘蟹之外，深圳市場的海鮮、生蠔都比香港市場優惠很多。目前，盒馬的陽澄湖大閘蟹價格為母蟹88元/隻、公蟹99元/隻（人民幣）。

此外，盒馬鮮生全線實體店推出大力度優惠，貨品種類還包括奶製品、餅乾、速食、飲品、護理產品等，普遍降價兩成或以上。其中還有不少是「盒馬限定」的新奇貨品，性價比超高。

盒馬鮮生售賣的新鮮生蠔，在店內可供消費者試吃。（香港01 鄭寧）

盒馬方面表示，「商品品質向上走、商品價格向下走」是盒馬的目標，因此今次優惠貨品全是精選好貨，主打「高貴不貴」，除了搜羅全國供應商的優質貨源，還在世界各地尋找最好的商品，以最有競爭力的價格發售。另外還有大量盒馬自有品牌的優質商品，定能讓顧客滿載而歸。

目前盒馬鮮生門店已突破350家。盒馬鮮生深圳門店有27家，以福田區皇庭廣場、寶安區薈悅城生活廣場、羅湖區金色年華家園等門店最為香港消費者熟悉。