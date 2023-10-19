雲南漢擅用農藥幫人治病致死獲刑　法官籲勿輕信民間偏方

近日，雲南省玉溪市新平縣人民法院審理一宗過失致人死亡案件，被告甘某某使用敵百蟲、白酒、醋混合制成所謂偏方，為一患有皮膚病的男子擦拭身體，最終導致其中毒死亡，被判處有期徒刑3年、緩刑3年。



案情指，甘某某去年9月底在新平縣某農貿市場門口看見一名患有皮膚病的男子，於是稱可以制作治療皮膚病的藥水給對方擦拭。隨後，甘某某買了一袋農藥敵百蟲，在膠樽中加入敵百蟲、白酒、醋制成混合溶液，再為男子擦拭背部、手臂、腿部。同年10月10日，甘某某再到男子出租房內用剩下的混合溶液幫其擦拭上半身和腿部，並將剩餘的混合溶液留給他。

結果，男子翌日突感身體不適，送醫後死亡，經鑒定死因為中毒。

法院審理認為，被告的行為已構成過失致人死亡罪，鑒於其具有坦白情節、自願認罪認罰，事後賠償了被害人親屬部分經濟損失，並與被害人親屬達成賠償協議且取得諒解，遂對其予以從輕處罰和從寬處理並適用緩刑。據此，法院綜合被告的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度，依法作出上述判決。

法官提醒，有機磷農藥是中國使用廣泛、用量大的殺蟲劑，主要包括敵敵畏、敵百蟲、對硫磷、樂果等，如果不慎進入消化道或接觸皮膚，很容易造成中毒；尤其在日常生活中，對各種民間偏方不可輕信，更不可當作藥物治療疾病。