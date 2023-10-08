採摘誤食野生菌菇　四川一家五人團圓飯中毒送院救治　醫生提醒

據《紅星新聞》報道，近日，四川瀘州納溪有居民因在山野採摘誤食有毒菌菇，讓本該熱鬧的團圓飯變成了五人中毒送院救治的不幸事。不過好在其中四人癥狀輕微，治療後已出院，剩下一位癥狀較重的老人留院治療，待檢查無事後亦將出院。

醫生提醒，每年夏季至10月份，天氣處於高溫高濕狀態，是各種蘑菇的生長季，也是野生蘑菇中毒事件的高發期，對於野生菌菇，最好不要食用。



據悉，戶主楊大爺平時家人甚少團聚，因雙節來臨三個兒子回家過節，他特意到山上採摘蘑菇，「老伴和兒子平時都喜歡吃蘑菇肉片湯，我大概采摘了六七種蘑菇，有1斤多。」

10月2日，一家6人團聚食午飯，飯後半小時左右，除楊大爺之外的5人陸續出現不適反應，楊大爺因想讓家人多吃自己「幾乎沒吃」而逃過一劫。

楊婆婆在接受治療。（紅星新聞）

據悉，中毒的5人先在當地醫院洗胃，後被送至西南醫大附院康健中心院區急診醫學部救治。主治醫師徐燕表示，其中4人吃得不多，癥狀比較輕微，輸液後很快恢復，已經康復出院。只有楊大爺的老伴劉婆婆的情況嚴重一些，不過目前生命體征平穩，「只需要再檢查一下肝腎功能，沒有問題的話，很快就可以出院了。」

生長在草原上的各類野生菌菇（甘南藏族自治州林業和草原局供圖）

醫生提醒，瀘州及川南地區也有多種毒蘑菇分布。以瀘州為例，每年夏季至10月份，天氣處於高溫高濕狀態，是各種蘑菇的生長季，也是野生蘑菇中毒事件的高發期。對於野生菌菇，還是以觀賞為主，最好不要食用。