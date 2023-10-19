遊客黃果樹瀑布影相竟遭大媽以｢搶飯碗｣為由阻攔　官方：停業整頓

近日，貴州貴陽市民陳先生和多名攝影師帶著客戶前往黃果樹景區拍照，卻遇上攝影經營戶以「搶飯碗」為由阻攔，他們不止在陳先生等人拍照時持物在鏡頭前干擾，甚至會直接走到鏡頭前阻撓拍攝。周三（18日）貴州黃果樹旅遊集團股份有限公司通報指，涉事攝影經營戶被停業整頓。



這宗匪夷所思的事件發生在周二（17日），當日陳先生一行人來到黃果樹瀑布觀景台拍照時，幾位手持相機的阿姨突然手持相機前來阻止他們，表示他們用相機拍照的話，會搶走生意，「你們即便要拍照，也只能用手機」。

雖然陳先生等人多次解釋他們是從事公關、攝影服務的公司，只是在給自己的客戶拍照，並非給遊客拍照，因此不存在搶走他們生意一說。不過，幾位阿姨完全聽不入耳，一直阻擾，並在現場「監督」。

事件引起貴州省文化和旅遊廳關注。周三，貴州黃果樹旅遊集團股份有限公司發布處置情況通報，指事件發生後，該公司與黃果樹旅遊區工管委第一時間開展調查處置，經查，與遊客發生爭執並阻止拍照的人員為景區內攝影經營戶。事發時，景區工作人員第一時間在現場對3名攝影經營戶的違規行為進行了勸阻協調。相關職能部門隨後介入調查，對涉及的攝影經營戶進行批評教育並作出停業整頓處理，同時對景區內攝影等業態開展專項整治。

通報又指，對於事件為遊客帶來了不好的體驗深表歉意，對事件暴露出的景區管理盲點，公司聞過則喜、聞過立改，全面整改加強景區管理，全面凈化旅遊生態，全面提升旅遊體驗，讓開心多一點，不愉快少一點。