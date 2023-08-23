01獨家｜新型騙局？港女遊貴州偶遇假富二代賣玉：導購都忍不住笑

近年來，隨著經濟發展加速，基礎建設完善使交通逐漸便利，擁有豐富旅遊資源的貴州吸引愈來愈旅客前往。然而，日前有讀者向《香港01》爆料，指其與親友參加一個五日四夜的旅行團時接連遇上不愉快的體驗，除了黑心導遊強迫購物這類傳統的套路，更有「新型騙局」。



例如，在一間玉石珠寶店，團友們會「偶遇」一名「初來乍到的紈絝子弟」借故賣玉，與演技了得的導購們上演一齣拙劣的銷售大戲；在一間酒廠，負責人聲稱其所產的酒與茅台、習酒採用同一製法，並附上一堆名人到訪酒廠的照片，包括馬雲、劉德華的替身演員等，但這些照片無一不是模糊不堪，難分真與假，至於酒，擁有數十年品酒經驗的事主母親一喝就知道質量不是同一回事。更甚的是，期間團友們的行動處處受限，哪怕是上廁所都會受到員工們一再的「關心」，但有感於騙局實在太明顯猶如喜劇，事主不禁表示自己「忍不住了就跑到廁所放聲大笑」。



簽約始知行程被「僭建」 購物當「扶貧」如同PUA

8月中旬，平時在香港工作的Dawn拿了長假，與住在深圳的親友報了內地一個旅行社的「醉爽貴州5天4晚品質自由行」，想享受難得的愜意時光，行程包括貴陽市、荔波小七孔，西江千戶苗寨、灑金谷、黃果樹瀑布、藤甲部落等。

該旅行社表面上十分正規，有提供合約，加上當地政府大力扶貧並發展旅遊業，會對旅行社作出補貼，因此一行人能以每人800多元（人民幣．下同）的價格參團，還以為是撿到了價廉物美的服務。然而，後續發生的一系列事件卻令Dawn直呼「癡線！」

Dawn表示，他們一開始付訂金時，收到的行程表並沒有包含購物環節，但是到了正式簽約的時候，銷售才向他們表示行程包括三四個購物的環節，時間大約一小時，還稱之所以此前沒講是為了宣傳。一行人雖然覺得突兀，但由於給了訂金，人已身處當地，並已準備入住旅行社安排的酒店，為免落得要臨時自己另尋落腳點的下場，他們只好簽了。

而從第二天開始，導遊便一直在車上向他們強調「扶貧」、「當地人很慘」等。後來，他們來到一個賣銀器的地方購物，此時導遊仍表明沒有向他們推銷的意思，只是把扶貧掛在口邊，令不少團友對其抱有好感。Dawn直言這如同PUA，即一方通過精神打壓對另一方進行情感控制，因車上不少上了年紀的團友確實是有點資本的，而導遊的意思就是他們有閒錢出來玩，但當地人卻只能為生存煩惱，「就是要令到我們好像不花錢要對當地人很『內疚』似的」。

行程表起初並沒有包含購物環節。（受訪者提供）

更甚的是，不久他們就發現導遊之所以不推銷，是因為是次購物活動中並沒有佣金可分，甚至導遊還直言無諱地稱還好他們沒有買很多，因為明天才是他賺錢的時候，「那時候我們就開始覺得怪怪的」。

接下來的一天，Dawn一行被帶到一個玉器市場，然後被困在內，「連門都打不開」，即使她想到別處逛一下，也很快被員工叫住。讓Dawn在意的是，當初簽合約時，上面清楚寫明了不會強制購物，而且當時門外就有執法大隊檢查，因此她質疑旅行社是明目張膽地違約，甚至與執法大隊有串通之嫌，「還好這關還算比較順利的，因為我表姐傻傻地買了8800元，我們才可以提前出來！」

粉墨登場的「富二代」 一台拙劣的銷售大戲

後來，旅行團突然更換了一名導遊，與上一個不同，這名導遊態度明顯兇惡得多，並一早把一團人拉到另一個玉器市場。接下來一切在Dawn眼中就是劇本了，「一大早跟著導遊進了這個玉石珠寶店，被導購帶到一個房間，一群人坐在那聽她鋪墊之後會有專家，專家都是六十歲以上的，介紹完專家她就開始用對講機催，催了幾次專家還沒來。到我們大家都昏昏欲睡，門外響了敲門聲，她讓我們拍手歡迎專家到來講解，結果進來了個小年輕，我們哄堂大笑」。

據Dawn稱，這名年輕男子一來就說自己看不慣那些老專家在擺架子，自己只是過來湊時長，當做聊聊天，然後給他們講解，教導辨別真假玉石，「講得磕磕絆絆的」。後來，他中途出去，說要拿貴價的玉鐲給他們聽聽聲音。

就在男子出去的時候，女導購進來，慌慌張張透露：「這個傢伙在公司權力很大，因為他是供貨商家的富家子弟，這裏沒人敢不聽他的，所以就讓他進來了。」這個時候，Dawn和妹妹已經覺得一切都是場戲，但團內的一些年長團友已經開始信了。

玉器市場現場。Dawn稱當時太多人監視，不敢多拍。（受訪者提供）

接下來，這名所謂的富家子弟回來又透露他家的工廠開在雲南，是很有名的供應商，歡迎大家去雲南大家找他和爺爺奶奶玩。這時一些深信不疑的團友們跟了他出去看鐲子，之後便是整部戲的高潮，「富家子弟開始耍大牌中二了，兩個導購在櫃檯戰戰兢兢唯唯諾諾地站在他旁邊，男的那個屁話都不敢說，富家子弟故意在我們面前說了一些所謂的真相，他拿起店裏售價幾千的鐲子說這塊超過八百不要買，然後兩個店員臉都青，男的那個想阻止不敢」。

該富家子弟又假裝向其中一個導購威脅道「xxx，我記住你的名字了。這些客人今天由我接待，你知道吧......要是敢說出去半個字，你以後會怎麼樣你知道的吧」。

Dawn解釋，這個行為正正就是讓很多中老年團友相信這名富二代是真的懂行的，且真的為他們著想，以此誘騙他們下單，「這時我已經繃不住了，我很想笑但一直努力忍著，我看到旁邊那個女導購可能經驗不夠，她見我笑她也有點繃不住了，但勉強克制住自己的表情。後來我實在忍不住了就跑到廁所放聲大笑」。

戲劇性的是，此時現場突然以火警演習為由把所有旅客趕走，卻絲毫沒有警報響起的聲音。Dawn懷疑是有監管人員前來檢查所致，但不管怎樣，這荒誕的一幕就這樣結束了，臨走時富家子弟還不忘向那些長輩級的團友加微信。

買一盒嫌太少 惡導遊以荒郊野外停車要脅

Dawn以為有關購物的不愉快事宜快要告一段落，但詎料還遠遠未結束。坐上旅遊巴後，該名態度兇悍的導遊不斷向全車灌輸司機師傅很慘的信息，希望他們掏腰包買司機帶來的特產。

起初Dawn已在跟家人商量要買什麼，因為主要是食物，價格也不貴。可該名導遊不斷站到團友身邊逼問，當聽到其中一家人表示只買一盒時，他更大發雷霆，走到車頭質問大家為何不體諒司機師傅的辛苦，只買一盒，後來甚至要求司機停車。

Dawn怒稱，這說明導遊肯定有得抽成，賺的肯定都是導遊自己，所以他才會那麼大反應，但他卻竟然道德綁架大家，問是不是司機和他沒服務好大家，甚至用停車來威脅。

由於當時一車人都在偏僻的山區，只見高速公路和高山，腳下就是懸崖，車上的團友害怕事態鬧大，紛紛安撫導遊，息事寧人，而現場亦有團友提出合約寫明不會強迫購物，稱自己去過這麼多次旅行都沒遇過如此經歷。就這樣，雙方各讓一步，才不至於一車人真的在窮鄉僻壤中停下來。

次酒當名酒sell 劉天王也被擺上檯？

值得一提，當完成所有景點行程後，導遊表示時間尚早，決定為他們「免費」加插一段行程。這次是到一間酒廠，該負責人在酒窖出示了大量所謂明星名人到訪該廠的照片，包括諾貝爾文學獎得主莫言、阿里巴巴集團創辦人馬雲及「天王」劉德華的替身演員等。

據Dawn介紹，該酒廠並不打售出現貨，而是讓客人簽約買完酒後封存在該廠，當作收藏，等待升值，期間每年會收取管理費。而前述的名人照片其實都非常模糊，真假難辨。可是不少老年團友已經相信了，紛紛簽了合約。

+ 2

負責人一再強調，該廠的酒與茅台同工藝、同原料，又以習酒為例，指該品牌是在現任領導人上台後才出名，以此表示他們廠的酒暫時沒出名，只是因為未到天時地利人和，但實際上他們的酒與茅台、習酒的製法如出一轍，有收藏價值，將來能賣出高價。

但到了試飲環節時，擁有數十年喝白酒經驗的Dawn母親直呼其酒辣喉嚨，與喝茅台那種舒服的感覺天差地別，也沒有那種香味，故兩者根本不能相提並論。最後銷售們以600元十樽的「特價」推銷，原因是與他們一團人「有緣」。

《香港01》發現，在小紅書等平台上，近日屢有網民道出與Dawn類似的遭遇，矛頭皆直指貴州富二代賣玉以及酒廠的騙局。

其中，網民「星月童話」表示：「給我們喝的是茅壇壹號真酒，並傳授酒的文化，但賣的卻是冒牌的假酒，因為展廳裡陳列的都是和茅壇壹號大同小異的瓶子，不仔細觀察與辨識，你根本很難發現！說給我們經銷批發商的價格，1500多可以帶走三瓶，果然又有團友上當受騙了。」

回想起這段旅程，Dawn反覆強調在這些購物行程中，他們經常會被鎖在室內，即使是外出上廁所、打電話，也會被員工問長問短，令她難以接受，彷彿失去人身自由，也是一種無形的強迫。

最後，她表示，既然國家要扶貧這個地方，吸引更多的遊客前來遊玩消費，帶動當地經濟，就應該徹查當地的旅遊亂象，不然只會適得其反，讓遊客們對旅行社失望，也讓遊客們對導遊們有偏見。這樣對那些勤勤懇懇工作的好導遊也是不公平的。

她強調，在貴州發生的事情只是旅遊業黑暗面的冰山一角，希望有關單位能夠予以重視，保障遊客和旅遊業從業者的權益。