貴州5歲天才女童作品被《國家地理》雜誌收錄　成最小簽約攝影師

近期，中國貴州榕江縣的「村超」足球比賽如火如荼的展開，現場也吸引了許多攝影師前來拍攝。其中，場內備受矚目的5歲小女孩也現身「村超」足球賽現場。



據了解，這名小女孩來頭可不小，除了是攝影師好手外，也是《國家地理》雜誌（National Geographic）最小的簽約攝影師。

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綜合陸媒報道指出，該名來自貴州的小女孩名叫萌萌。透過影片可看出她熟練的站在機位，動作十分俐落，表情也非常的認真在操作機器。

據了解，萌萌白天在幼兒園上課晚上則跟父親學習，就連假日也沒閒著。

另外，萌萌在「村超」拍攝的足球比賽畫面也在網絡上受到關注。

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事實上，早在2022年，萌萌的攝影作品「王八上岸」、「飛機凌月」先後被中國《國家地理》雜誌收錄，還被央視新聞報道，萌萌甚至成為《國家地理》雜誌最年輕的攝影師。

據悉，萌萌的父親也是大師級的人物，他曾在2019年中國無人機大賽獲得冠軍。

萌萌的父親也時常在微博上分享女兒的學習片段，飛行無人機或是操作大台高清的照相機對萌萌來說並不陌生。

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不少網友看見萌萌認真的眼神也表示，「小女孩表情好堅毅」、「認真又專業的樣子真帥。」、「父母的能力，決定了孩子的起點」、「別人家的孩子」，就連周邊熟悉萌萌的親友也親切稱呼她是「小師姐」。

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