14歲少女叫海底撈侍應「阿姨」被無視2次　發影片公審稱被氣哭

繼拒絕給玩偶過生日後，內地海底撈再陷入爭議。近日，浙江杭州一名少女發影片控訴自己曾叫侍應「阿姨」，結果2次都被無視，因此與店員發生爭執，質疑海底撈的服務態度。而涉事侍應則表示，，「你叫了我阿姨我就顯得特別老」。



周二（17日），該少女發布影片分享自己去年4月在海底撈用餐時遇上的不愉快經歷。據顯示，當時14歲的她喊侍應「阿姨」，但2次都被無視，雙方隨即發生爭執。對於自己的服務，涉事侍應表示，她們也就差16歲，「叫我大姐姐也好，你叫我服務員也好，你叫了我阿姨我就顯得特別老」。而事主則回稱「我沒說妳是阿姨，阿姨是對你的一個是尊稱」。

事主認為，由於無法判斷真實年齡，故她才稱呼與自己年齡看著有差距的女性為阿姨，認為這是禮貌。她哭質疑海底撈的服務態度，並指自己當時被氣哭。

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事件在微博引發熱議，網民反應卻不一。部分人站在女顧客一方，認為按照慣例叫阿姨並沒有什麼問題，又認為即使真的不想被叫阿姨，也可以直接和顧客反映，而不是直接不理會顧客，不管對方。但也有不少人站在員工一方，質疑事主只有14歲就學會拍片利用輿論壓力的行為不要得，「一口一個阿姨，不會覺得自己吃了海底撈就高人一等吧」。

對於事件，海底撈客服人員回應指，已將此事反饋給負責人覆查核實。