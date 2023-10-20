百萬網紅羅大美命案　狠心兇手原想將他賣緬甸　計劃失敗痛下殺手

10月20日，河南南陽百萬粉絲網紅羅大美被朋友殺害後藏屍放紅薯的地窖，引發社會輿論關注，警方於8月28日接到家屬報案，8月31日將三名嫌疑人抓獲。



河南南召警方今再爆出更多案情。警方指出，嫌疑人原計劃綁架勒索羅大美十幾萬元，但卻貪心直接從羅大美帳戶搶劫，要求他轉出數百萬元。羅大美流動資金被劫空後，三名嫌犯更想將羅大美賣至緬甸再賺一筆，但因案發時，中緬雙方正大力打擊電詐犯罪，嫌疑人計畫落空，便將羅大美殺害藏屍。



「羅大美」實名為尚某某，30多歲單身，畢業於南陽一所戲劇學校，生前他在短視頻平台上自稱老家在許昌禹州。羅大美在戲劇學校就讀時學習女聲，畢業後曾作為演員在南陽文化宮工作。短視頻興起後，「羅大美」男扮女裝飾演「比女人還漂亮」的古裝美女，走紅網絡後在各大平台擁有近300萬粉絲。7月5日起，羅大美的帳號停止更新。

8月底家人發現異常後報警，9月初其遺體疑在一紅薯窖被找到。內媒指出，主犯是羅大美朋友，7月初脅迫羅大美至南召縣並控制。嫌疑人原計畫勒索羅大美十幾萬元，但控制羅大美後見利忘義實施搶劫，先後轉出數百萬元。羅大美可流動錢財被劫空後，三名嫌犯曾欲將其賣至緬甸再賺一筆。但因案發時，中緬雙方正大力打擊電詐犯罪，嫌疑人計畫落空，便將羅大美殺害藏屍地窖。

羅大美親屬透露，嫌犯行兇前一共勒索搶劫羅大美200萬元，望嚴懲凶手追回贓款。據了解，該案嫌疑人已全部到案。

「羅大美」的好友介紹，羅大美為人很好，賺錢後開美妝工作室，資助家人、幫助朋友、熱衷公益。2021年7月，河南多地遭遇洪水，羅大美捐款捐物；2023年5月，他還捐款1萬元人民幣幫助一名患有尿毒症的男孩。捐款後，羅大美發文稱，「不管命運如何安排，我們依舊要堅強生活。」好友表示，「他沒想到沒錢人會害他一把。」

內地網民點睇：

死刑吧！太壞了！！榨乾錢財還要把人賣到緬甸！！太惡毒了！死刑死刑！

有時候你以為的朋友只是狐朋狗友。

這就是為什麼中獎或者暴富的人會離開原來的圈子。

發達第一件事，不露富，斷掉所有社交圈，再一點點加回來信任的人。



破紀錄！2349名緬北電信網絡詐騙疑犯一次性移交中方

據了解，中國近幾個月確實持續與緬甸合作加大打擊電信詐騙，將在當地的電信網絡詐騙疑犯引渡回國。《人民日報》10月9日報道，雲南公安機關不斷強化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務合作，近日打擊行動再添重大戰果，497名電信網絡詐騙疑犯分兩批移交臨滄公安機關，209名電信網絡詐騙疑犯移交普洱公安機關，其中包括網上在逃人員26名。

報道指出，經過持續打擊，截至10月9日已有2317名緬北電信網絡詐騙疑犯被成功拘捕並移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹23名，網上在逃人員94名，有力擠壓了境外詐騙分子生存空間，近期全國電信網絡詐騙案件發案呈現明顯下降趨勢。