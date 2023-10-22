遼寧高校保安將校內流浪狗活活勒死　校方：工作嚴重失當　已辭退

綜合內媒報道，近日，網傳遼寧廣告職業學院安保人員將校內流浪狗活活勒死。10月21日，校方發佈通報指情況屬實，涉事安保人員工作嚴重失當，已辭退。學校將切實改進工作方法，提升管理水平。



據爆料者描述，該保安在學校30週年校慶之際，將流浪狗勒死。被勒死的流浪狗常年在學校，「最後一次摸到這個小黃狗，我還和朋友說羨慕牠不用上課，結果看到牠被保安吊在樹上，真的很痛心，即使怕狗狗咬到同學，也要用正確的方式吧」。相關網傳畫面中，有學校安保人員將一隻流浪狗吊在樹上。

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10月21日，遼寧廣告職業學院發佈情況通報指，經學校調查核實，情況屬實。校方一名安保人員在驅趕處置流浪狗時，工作嚴重失當，導致流浪狗死亡，造成嚴重不良影響。目前，學校已對涉事安保人員予以辭退處理，對部門負責人追究管理責任。

通報同時指出，作為學校工作人員，愛心是底線標準。此事件反映出學校對安保人員的教育管理存在不足，學校對此深表歉意。校方將切實強化教育培訓，改進工作方法，提升校園管理水平。

網民點睇：

堅決反對虐待動物



到處流浪才是最大的隱憂！



太悲哀了……一條生命啊



可以驅趕，但要控制好度，不要簡單粗暴處理！



愛心是底線標準，支持學校的做法。

