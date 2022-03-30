山西運城學院保安捕殺校內流浪狗　網民斥殘忍：此校不配教書育人

山西運城學院傳出有保安投毒殺狗，又將校內多隻流浪狗打死掩埋。

3月30日，該校辦公室的工作人員否認校方處理流浪狗一事，稱沒有聽到相關消息。學校所在轄區派出所工作人員稱，已接到報警，但具體情況不便透露。山西省教育廳安全穩定處工作人員表示，已留意到相關消息，並通知學校調查核實網傳情況，妥善處置。



網傳圖片顯示，有四隻小狗躺在地上疑已死亡，一名身穿保安制服的男子站在旁邊，腋下夾着鐵鏟，更有一人手持短棍站在不遠處。另有影片顯示，一隻黑灰色的狗躺在地上不動，有人在埋葬地插滿香腸祭奠狗狗。

《極目新聞》報道，該校學生透露，3月29日看到有4隻被打死的小狗，另有一隻狗進食了有毒的食物嘔吐後在地上翻滾，後來掙扎爬起離開，但聽聞後來還是死了。30日上午，她又在學校的文正樓後方看到一隻疑似被毒死的狗，學校保安站在狗屍旁邊。

有該校畢業生稱，狗狗一直在學校生活，性格溫順，難以理解為何保安要毒殺及打死狗。

該校官網的校長信箱中，從2014年至2020年，有5封公開內容是與校內流浪狗有關，包括反映狗隻擾民，及校內流浪狗存在追咬人情況。

其中，有學生於2019年被校內的流浪狗咬傷，校方事後責成相關單位整治，對違反規定的犬隻，保衛處、駐地派出所有權予以收繳，並對犬主作出教育、處罰；若情節嚴重或屢教不改者，校方可捕殺犬隻。

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網民睇法：

是真的很氣啊，很多學校裏面都有貓狗，為啥就你這樣 ​



解決問題的方法有很多種 但他們選擇了最殘忍的方法 ​



真不敢相信這種事情會發生在教書育人的地方



為什麼打死狗狗啊 明明有更人性化的方法 有這麼多先例已經有教訓了為什麼還要採取這種方法啊



牠們才三四個月大，挺過了寒冷的冬天，卻挺不過冰凍的人心



我們學校貓貓狗狗經常在草地上曬太陽 同學都會買貓條餵貓貓 還有小房子給它們住 究竟心狠到什麼程度才會做出這樣的事

