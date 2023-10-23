入境旅客攜帶｢保健石｣核輻射超標1050倍　含一級致癌物　海關截獲

近日，大連海關在監管進境航班時，在一名入境旅客通關時查驗出其所攜帶的一袋「保健石」核輻射超標1050倍，含有放射性物質釷-232，為一級致癌物。



據海關發布公號消息，大連海關所屬大連周水子機場海關在監管進境航班時，1名入境旅客在通過海關固定式核輻射監測門時引發報警。

乘客攜帶的「保健石」。（海關發佈）

經現場關員復查，該旅客攜帶的一袋「保健石」核輻射超標，輻射量達105微西弗每小時，超出現場本底值1050倍。儀器分析結果顯示為放射性物質釷-232，該物質被列入世界衛生組織國際癌癥研究機構1類致癌物清單。

檢測出核輻射超標1050倍。（海關發佈）

據悉，釷-232易吸收中子變成鈾-233，而鈾-233容易發生核分裂，含釷-232的二氧化釷懸浮液，曾被當診斷的造影劑，俗稱釷造影劑，不過因為接受釷造影劑的患者，有65%長肝腫瘤，所以目前已被棄用，釷-232也被列為致癌物質。

海關提醒：旅客購買海外商品時應主動了解商品成分信息，謹防攜帶核輻射超標物品進境，以免造成經濟損失、危害自身健康。根據相關規定，對於進境放射性超標物質，海關將根據情況移交相關部門或責令退運。

網民點睇：

好消息：買到真的了 壞消息：真的有害



海關這屬於救人一命勝造七級浮屠了



同機乘客瑟瑟發抖



深深折輻



這個大保健太花哨了



旅客：咱們有輻同享

