上海迪士尼擴建　全球首個Zootopia主題園區12月20開幕

上海迪士尼度假區今日宣布「Zootopia（動物方城市，內地譯作：瘋狂動物城）」主題園區將於2023年12月20日盛大開幕。這是上海迪士尼樂園的第八大主題園區，也是全球首個以迪士尼電影《瘋狂動物城》為主題的園區。



這個新主題園區將以電影《瘋狂動物城》為靈感，將遊客引入一個充滿奇幻的故事世界。它將保持上海迪士尼度假區一貫的「原汁原味迪士尼，別具一格中國風」設計理念，同時融合迪士尼經典故事和尖端科技，提供獨一無二的娛樂體驗。

「瘋狂動物城」主題園區的設計和開發歷時多年，吸引了來自世界各地的才華橫溢的人才，打造出一個充滿活力的城市，將遊客帶入「瘋狂動物城」的神奇世界。園區的營運準備工作正在積極進行，以確保遊客在開幕後能享受完美的體驗。

開園後，遊客將有機會體驗全新的刺激景點「瘋狂動物城：熱力追蹤」，憑借無軌乘騎系統，坐上瘋狂動物城全地形警車，穿梭於不同區域，展開一場驚心動魄的大追捕。同時，「瘋狂動物城」的主道路兩側的店鋪門，基本上都還原了動畫電影中的場景。而電影中的冰棒、甜甜圈等食品也將在店舖中銷售。

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此外，園區還將呈現精彩的主題娛樂表演和迪士尼朋友的互動體驗，包括動物城公寓群的居民會不時互動或逗趣地在窗戶中露臉，為遊客增添樂趣。露露（Fru Fru）精品店將成為遊客購物的好地方，而各式美味的休閒餐飲也將為遊客提供愉快的用餐體驗。

據悉，此次並非上海迪士尼第一次擴建，此前「迪士尼·皮克斯玩具總動員（Toy Story）」主題園區是其第一個擴建項目。

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