12省市前三季GDP數據公布：北京上海破3萬億　海南增速9.5%奪魁

《澎湃新聞》報導，據國家統計局公佈的數據顯示，初步核算，前三季國內生產總值913027億元，以不變價格計算，年增5.2%。這項增速較上半年GDP增速（5.5%）放緩。截止目前，内地目前已有12省市區公布2023年前三季度GDP等相關經濟數據。



已公佈前三季經濟數據的12省市區市中，有9個省份增速超過全國水平，分別是，海南（9.5%）、內蒙古（7.2%）、四川（6.5%）、浙江（6.3%） 、湖北（6.0%）、上海（6.0%）、重慶（5.6%）、青海（5.6%）、遼寧（5.3%），目前海南增速最高。

海南三亞大東海。（視覺中國）

另外值得注意的是，遼寧省統計局副局長侯巍介紹，遼寧本次增速為5.3%，高於全國0.1個百分點，是十年來同期首次超過全國水準。

12個省市區市中，與各自上半年GDP增​​速相比，前三季度，四川、湖北、江西、重慶、海南等5個省市區市增速加快；另外7個省市區市增速都有所放緩。

從經濟總量來看，12個省市區市中，前三季度，浙江GDP接近6萬億元，為59182億元，四川（43387億元）、湖北（40237.97億元）位列4萬億隊列；上海（33019.23億元）、北京（31723.1億元）為3萬億隊列，江西（23653.2億元）、重慶（22243.88億元）、遼寧（21692.2億元）為2萬億隊列，內蒙古元（16822億元） 、天津（12252.61億元）為一萬億隊列，此外，海南、青海前第三季GDP分別為5274.92億元、2695.7億元。

其中，湖北、北京分別實現前三季經濟總量進入4萬億、3萬億隊列。今年上半年，北京GDP總量也是成功突破2萬億「門檻」。