上海加速5G建設　料率先邁入全球雙萬兆城市行列

由工業和信息化部主辦的2023年中國5G發展大會周六（21日）上午在上海國際會議中心開幕。據了解，上海5G建設提速，預計率先邁入全球雙萬兆城市行列。



大會主題為「5G揚帆促新質，產業升級創未來」，聚焦5G技術產業、網絡建設、應用創新等方面的最新成果和發展趨勢。在開幕式上，工業和信息化部黨組成員、副部長張雲明表示，中國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡，從黑龍江的漠河到海南的三沙、從海拔5000多米的新疆紅旗拉普口岸到地下200多米深的山西礦井均已覆蓋5G信號。截至今年9月底，累計建成開通318.9萬個5G基站，5G移動電話用戶達7.37億戶，佔移動電話用戶總數的42.8%，5G行業虛擬專網超2萬個，數字經濟發展的底座不斷夯實。

張雲明稱，近年中國5G關鍵技術取得整體性突破，已高度形成涵蓋系統、晶片、終端、儀表等環節的較為完整的5G產業鏈，產業技術實力持續增強。目前，5G應用已廣泛融入97個國民經濟大類中的67個，應用場景由監控巡檢等外圍環節向生產控制等核心環節穩步拓展，5G賦能的作用不斷彰顯。

由工業和信息化部主辦的2023年中國5G發展大會周六上午在上海國際會議中心開幕。（澎湃新聞）

上海市副市長陳杰致辭時透露，近年上海認真貫徹落實國家的要求，主動把握數字化時代帶來的新趨勢新發展，積極推進5G雙千兆網絡建設，取得了顯著進展，累計建成8.8萬個5G基站，5G基站佔移動通信基站的比重達37.2%，5G基站的建設密度也達到了每平方公里13.8個，均居全國前列，千兆固定寬帶已經覆蓋了961萬戶家庭，成為工信部全國首個千兆城市，業務應用也在深度拓展，湧現了江南造船、華山醫院和交通銀行等一批典型案例。

陳杰表示，未來上海將在三個方面繼續推進5G網絡建設，一是優化資源配置，建設一流的基礎設施。將加快部署5G網絡，加快發展萬兆到戶試點，到2026年成為全國網速最快、覆蓋最全、時延最低的城市之一，率先邁入全球雙萬兆的城市行列。

二是聚焦重點產業，培育一流的應用集群。將重點集聚智能制造、無人駕駛等產業的需求，創新網絡的架構運營模式，努力打造一批5G+超級應用，依托“綻放杯”、“光華杯”等遴選出來的更多優質的上海應用案例，助力行業轉型發展。

三是加快整體布局，塑造一流的產業生態。將加快核心技術的研發和標準的研制，在超高速、光纖傳輸、下一代光網絡技術等方面持續加大研發投入，力爭引領產業的發展。