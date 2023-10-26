付錢轟炸線上日軍「打鬼子」直播爆紅一場賺千元！網民反應兩極

《新黃河》報道，最近不少抖音影片創作者通過「打日本鬼子直播」的內容形式博取流量並試圖變現。據了解，此類創作者帳號通常會在全天進行直播，晚間進入流量高峰，並通過誘導網友打賞、收徒（收學徒）牟利，有創作者稱單場直播收入超千元（人民幣，下同）。



據網民提供的螢幕圖圖片顯示，在其中一名抖音博主「發發助眠」的抖音帳號直播間裡，晚間同時線上觀看人數可達千人。



「神槍手來打鬼子啦……」，伴隨著《鬼子進村曲》音樂的響起，一排排「侵華日軍」在直播螢幕中緩緩前進，網友只需要按照直播間中的提示刷出相應禮物——「機槍掃射」「投扔手雷」「飛機轟炸」，影片就會出現相應的特效，同時「侵華日軍」也應聲成排倒下。

線上直播兼收學徒 創作者：收一個就回本

據了解，這些創作者通過剪輯抗日題材影視、線上遊戲等畫面，配以特效渲染，在氛圍近似於戲謔的直播中，伴隨著網友互動打賞禮物的投遞，創作者在獲得收入的同時，粉絲數也逐漸增加。

《新黃河》報道，這類創作者在帳號介紹中通常還會標註聯絡方式，並且對外宣稱「可學習、交流、定製」。10月22日，記者與多個直播帳號取得聯絡，其中一位帳號創作者告訴記者，只要付費299元，即可獲得上述直播的軟體、教學、素材，並且包教包會。

針對記者詢問使用此類直播使用的影視作品素材，是否涉及違規侵權等問題時，一位創作者回覆稱，「沒事的，昨晚（21日晚）到現在8個人加我了，收一個就回本了，除了這299（元）其他沒啥成本，掛著上班睡覺不用管。」

另一名創作者也告訴記者，僅需要付費299元就可以學習全部直播教學，後期還可在多個網際網路平台進行直播，內容畫面可以隨意切換。該創作者補充稱，此類直播有多種變現方式，素材還會定時更新，「這個素材是我們昨天晚上設計出來，今天早上分享給學員的」。

為了向記者證明此類直播可以真的達成收益，該創作者更展示了自己10月中旬的一場直播收入的截圖，記者看到，在其提供的直播收入明細中，26小時的收入為1028.95元，而在該創作者提供的另一段畫面中，10月21日的流水收益為1078.7元。

抗日神劇抖音化？學者呼籲：嚴肅歷史不應娛樂化

10月23日，《新黃河》記者撥打抖音平台違法與不良資訊舉報熱線，工作人員稱會將相關問題交辦給具體部門，對上述涉嫌違規帳號進行調查。中國人民大學新聞學院講師董晨宇受訪時指出，將抗日題材的直播戲謔化，本質上是過度娛樂化的一種體現，「抗日戰爭作為中華民族的苦難史，應嚴肅對待。」

作為長期研究社交媒體和數位人類學的業內學者，董晨宇表示，通過直播、戲謔等方式消費抗日戰爭，會讓公共議題轉變成一種私人的娛樂消遣，本質上是一種去公共化的表現，而對於集體創傷的娛樂化，會在很多人的創傷當中去撒一把新的鹽。

董晨宇認為，直播作為一種技術載體已經應用多年，而隨著直播技術的平民化，專業精神或者職業倫理已經逐漸被稀釋，「因為不是所有做直播的人都明白資訊傳播的基本倫理在哪裡，甚至因為他們要賺錢，實現利潤最大化，他們其實是會把這種倫理反向來去操作，而這種反向的操作就會導致可能的劣幣驅逐良幣。」與之相應的是，真正關注探討這些議題的視訊、關注這類事情的網友會越來越少。

《抗日奇俠》誇張失實的情節被作者封為「抗日神劇」頂峰之作。（網上圖片）

《新黃河》報道，雖然廣電部門曾發文通知，持續不斷加大對「抗日神劇」亂象的整治力度，但隨著移動網際網路的興起，抗日題材又被部分遊戲廠商、直播創作者加工，通過「小螢幕」回歸大眾視野。

抖音明文禁止此類直播，稱將介入調查

在抖音社區的自律公約中，明確提及反對使用者為了獲取流量和熱度，發布違背公序良俗、傳遞錯誤價值導向、對生命缺乏敬畏、對人缺乏尊重的消極、負面內容。

同時，在上述自律公約中，對嚴重傷害民族情感的內容也有明文規定稱，平台禁止發佈、傳播以下內容：宣揚、美化法西斯主義、極端民族主義、種族主義的內容；美化或歪曲解讀歷史上侵略戰爭和殖民史的內容；歪曲貶低民族優秀文化傳統的內容；其他傷害民族情感的內容。

網民點睇：

炒作民族情緒，給自己謀私利。

抗日戰爭作為中華民族的苦難史，應嚴肅對待。

抗日神劇一部接一部，裡面抗日戰士各個油頭粉面，要嚴肅，你們嚴肅了嗎？只許州官放火，不許百姓點燈。

傷害民族感情，傷害了哪個民族，大和民族嗎，你們屁股坐在對面了是吧，打侵略者傷害了你們的感情。

