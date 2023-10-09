四川男童游泳池掙扎1分鐘溺亡　身旁男泳客冷漠無視惹議

四川涼山鹽源縣一名男童在游泳池戲水時，身上的救生圈不慎鬆脫飄走，他在水中掙扎1分多鐘卻無人發現，最終溺亡。



事發於10月1日下午2時許。閉路電視畫面顯示，一名男童獨自在游泳池戲水，他翻身時手上的救生圈鬆脫飄走，不諳水性的他在水中不停掙扎，一分多鐘後沈入水底沒有動靜。

男童在水中掙扎期間，有多名成年人和兒童也在泳池內，但他們無發現有人溺水。一名成年男子曾在男童的身旁觀望近2分鐘，他後來與一名游過的女生交談，對方先後4次潛入水中確認男童情況，後來再有一名男童潛入水中查看。最終，在男童溺水7分鐘後，該名成年男子才將用腳他從水底撈起。

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然而，該名成年男子只是將男童拖到泳池邊。男童當時已昏迷不醒，隨即滑落泳池中，該名男子卻未有出手相助，只是坐在池邊觀察，此時一名陪同孩子戲水的家長發現異常，立即上前將溺水男童抱上岸。其他成年人及孩子見狀，立即為男童施行心外壓。

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從影片可見，泳池岸邊擺放有救生員座椅，但救生員不在現場。事發後，涉事游泳館已經關閉。10月8日，該游泳館相關工作人員表示，救生員當時有事離開崗位，發現男童溺水後，游泳館的專業救生員和在現場一名醫生已立即為他施救。

工作人員又稱，溺亡的男童是由一名成年人帶到游泳館，但具體身份未明，「他們好像是組織了活動，來了一群人，還訂了餐食在這裏用餐」。鹽源縣公安、教育體育和科學技術局、市場監督管理局等多部門已介入調查處理。

網民睇法：

天吶。。一直掙紮 周圍的人竟然都沒注意到 太可憐了



監護人呢？安全員呢？泳池老闆呢？旁邊那個男的不知道是不是成年人，看了半天也沒救。太窒息了



旁邊的那個男的剛開始還看了一眼也無動於衷 我的天



太可怕了，發現了竟然不去救



這個男人不是個東西看見也不救 他不會又好報的



這男的在幹嘛 明明可以救他 居然在看熱鬧？這人什麽心態啊啊？？？



他居然就站在那裏看着，等他死，太可怕了吧



這個男人是沒有孩子嗎？？這是在看戲嗎？？太寒心了

