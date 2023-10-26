開學逾月只有網課近700學生集體退學　廣東職校：數字化操之過急

廣東清遠市德聖健康職業技術學校近日被曝無老師給學生現場上課，導致大量家長感到擔憂並要求退學退費，目前已有多達近700名新生選擇退學。校方回應表示，將繼續加強家校溝通、積極改善工作，讓每一個學生在校獲得更好的發展。教育局則表示，已成立工作組處理。周四（26日），清遠教育局最新通報指出，已全額退費，對違規擴招問題立案調查。



報道指，該校2023級新生開學一個多月，但仍沒有老師現場授課，只是在教室上網課。有家長抱怨整個年級七個班都是用一個老師，學生們都是在自學，根本學不了東西，質疑學校為了賺錢而超收學生，沒有考慮到老師數量短缺。

多名學生則透露，校方對此解釋是響應數字化教育的政策，兩位護理專業的新生更透露，學校對學生實行「軍事化」管理。一名就讀藥劑學專業的新生則表示，如今她對於入讀有些後悔，又透露老師的水平也平平，進度很慢，「有一次看到『淘』字都不知道怎麽讀，所以我們最後都得靠自己」。對於未來，該新生還在觀望，因為家長還沒找到退路。

學校被指實行「軍事化」管理。（廣州日報）

而一名正準備進校為女兒辦學退學退費事宜的家長表示，當初她們是從短片平台認識該校，本來是想讓女兒學一門手藝，當名藥師，以後有機會開個藥店，沒想到現在搞成這樣。根據校內張貼的「已退費退學學生花名冊」，截至10月21日，已退學退費學生數為698人，他們一次性繳費總額為3500元至25000元不等，但多數被扣掉了一部分費用。

對此，校方表示，他們的辦學條件符合要求，並不缺少老師，只是在推行數字化教學過程中出了問題，強調其初衷是讓學生學會自主學習，數字化也符合未來趨勢，但措施操之過急，且未與學生、家長進行充分的溝通，「這一點也在改進」。

學校被質疑超收學生。（廣州日報）

公開資料顯示，清遠市德聖健康職業技術學校為民辦衛生類普通中等職業學校，由清遠市德康教育服務有限公司投資興建，2018年秋季開始正式招生，按省級重點中職學校規劃建設，規劃全日制在校生規模為3000人。不過校方卻表示，希望將在校生規模控制在6000人左右，每一年大約2000人。

周三（25日）下午，清遠市教育局表示，已關注到該事件，目前已經成立工作組處理退學退費等有關後續工作。

周四，清遠教育局最新通報指出，經初步調查，該校擅自擴招，導致師資力量不足，無法滿足教學需求，出現以網課代替面授的情況。經工作組督促，該校秋季學期招聘的新教師陸續到位，基本滿足教學需求，網課教學問題已整改，教育教學秩序正常。目前，該校已對退學的730名學生全額退費。清遠市教育局指導該校依規辦理2023級新生的學籍錄入備案工作，督促學校加強師資培訓和管理，確保教學質量。同時，為保障學生及時轉校就讀，清遠市教育局提供市內有富余學位的中職（中技）學校信息供退學學生參考報讀。

下一步，清遠市教育局將督促該校加快整改落實，依法依規辦學。同時，對該校2023年秋季學期違規擴招問題進行立案調查，依法嚴肅處理。