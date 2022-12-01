甘肅中學生宿舍推銷自家油餅竟被勒令退學　網民批冷血官方急撤銷

甘肅省會寧縣第三中學一名高三學生，周二（11月29日）在宿舍推銷自家製的油餅，結果竟被勒令退學，觸發大量網民為其抱打不平，認為處罰過重，甚至諷刺道：「影響學校食堂盈利了？」周四（12月1日），會寧縣教育局工作人員表示，處分已撤銷。



上述處分已被撤銷。（甘肅省會寧縣第三中學）

據處分決定顯示，該學生從女生公寓樓後隔牆收取家長遞送的油餅，之後在宿舍推銷，置學校三令五申的防疫要求於不顧，其行為對全校師生員工的健康安全造成了極大威脅，為嚴明校紀，經學校行政會議研究決定，給予該學生勒令退學的處分。該文件更提到，學校已報警，以儆效尤。

幸而，經教育局連夜開會，上述處分已被撤銷，涉事學生周三（11月30日）已經正常上課。不過事件仍引起極大爭議，有人認為這是又一起因疫情而產生的錯誤處罰。另有網民批評，該校剝奪一名學生的受教育權利，尤如殺隻雞一樣隨便，並認為學校的職能是教育，質疑為什麼明明有那麼多的處分辦法，卻一上來就勒令退學，為此甚至認為校長應該下台，校委會應該重組，辦學理念也應該重申。

其他網民點睇：

動了學校的蛋糕了

冷血的學校

學校做的過分了，是斷了學校校長和教務主任的財路嗎？

下處分決定的校領導應該開除工作

拿個雞毛當令箭，弄雞毛呢

都高中了，孩子們學不到一點財商知識，就這不加以引導還嚴厲懲治學生，真是無語了

