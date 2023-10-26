2歲女遭狗咬傷花6萬醫藥費卻募款200萬？家長：未用善款全額退回

四川成都女童被烈狗咬至重傷事件事件連日來引發關注，目前女童已轉出深切治療部（ICU），情況比較穩定。然而，事發後，家屬在「輕鬆籌」平台上發起籌款，短短5個多小時獲捐款200餘萬元（人民幣，下同），但據報其醫藥費花費近6萬元，因此籌款金額較大等問題引發不少質疑。周三（25日），「輕鬆籌」發布退款說明，稱經與發起人溝通，將對尚未使用的所有善款全額原路退回。女童母親鄧女士亦在聲明中稱，希望大家的愛心傳遞到更有需要的地方。該案的代理律師則發文希望網友不要再對鄧女士一家過於苛責。



據早前報道，10月16日8時許，在崇州市羊馬街道恆大西辰綠洲小區內，鄧女士帶著兩歲的女兒涵涵出單元門後遭到兩隻惡狗圍攻，其中一隻洛威拿犬（內地譯作：羅威納）撲上撕咬涵涵，後來鄰居上前幫忙，眾人合力才將狗趕走。涵涵全身多處被咬傷，右腎挫裂傷。涉事犬隻及主人唐某均已被找到，唐某被採取刑事強制措施。事發後，家屬在「輕鬆籌」平台上籌款，從發起到結束，短短的5小時18分時間內，就有8.7萬名愛心網友捐款200餘萬元。

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由於籌款金額較大、受害人家境等問題引發不少質疑。網民指出，女童醫藥費花費6萬元，女童父親卻籌款200萬且未付上款項的明細和流向；此外更多網民批評女童父親煽動輿論，無數流浪動物因此喪命，「款項還可以退，流浪動物的命誰能還」；亦有網民質疑女童家境好，「更應該把錢拿去給更需要幫助的人。」

報道指，截至周一（23日）上午11時，女童所在的華西醫院人工繳費窗口收到預繳金共計22萬元，目前已使用近6萬元。周三，鄧女士在聲明中解釋了募捐原因，指事件發生時，醫院診斷出涵涵腎臟破裂、肝挫傷等，情況危急。作為父母，看見孩子插滿管子躺在ICU，十分慌張無助，當時只想如何挽救涵涵脆弱的生命。由於未在第一時間聯繫上對方，他們擔心無法承擔後續的醫療費，延誤涵涵的治療，「當時我們真的不知道怎麽辦才好，所以通過輕鬆籌向大家求助」。

她又指，自己和涵涵爸爸近日一直在醫院守護涵涵，沒能及時回應外界的關注，並強調目前他們花費的治療費用近6萬元，物業和對方在醫院預交的費用還剩16萬，涵涵的後續治療費用暫時有了保障。「因此，我們決定將所有善款原路全額退回給大家，希望大家的愛心傳遞到更有需要的地方。」

代理律師同日發文表示，希望網友不要再對鄧女士一家過於苛責，並指目前涵涵身體還很虛弱，急需鄧女士和愛人的日夜陪護，他們都是普通人，無法抵禦網暴，「對於此事，我們應該尊重他們生活不易，大家一起讓他們安靜地治療愛女，一起讓這一切回歸平靜吧」。

另一方面，微博管理員周一通報稱，針對「四川女童被狗咬傷」事件，有個別用戶對女童親屬發布惡意揣測、人身攻擊等不友善言論，有77個違規賬號被禁言。