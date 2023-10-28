歡樂谷過山車意外｜親歷者憶：尖叫四起　有母親大喊「我的孩子」

據深圳歡樂谷發佈的情況通報，10月27日晚間景區過山車「雪域雄鷹」專案發生車輛碰撞事故，造成8人受傷，有4名傷者正在ICU接受治療，其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，正在進行插管治療。



事發原因正在調查中，該設備已停止運營，將對園區所有設備進行全面檢測。一名現場遊客稱，自己是第一次去歡樂谷，第一個項目就選了雪域雄鷹，自己坐在倒數第三排。事發時車子剛行進沒多久，在一個上坡的地方突然極速下滑，甚至起了火花，周圍的人都在尖叫。

遊客表示，撞擊後自己心跳轉不過來，情緒很不穩定。車停下後，所有工作人員都往後方跑，去處理更嚴重的傷患了。

遊客描述事發後，有位母親從旁邊衝進來大喊「我的孩子我的孩子」，但自己不清楚他們後續的情況。當晚有園區工作人員陪同傷者到醫院檢查，墊付了醫藥費。

遊客頭部輕微受傷，身體多處有拉傷疼痛感。「我現在感覺有點頭疼，但坐在我後面兩排的人受傷比較嚴重。」她表示，事故發生後，她才知道是兩輛過山車發生了碰撞。

網傳圖片顯示，本次事故的多名傷者被送往香港大學深圳醫院，該醫院貼出公告稱，「因過山車追尾，現急診室有多人在搶救，現在掛號等待時間大約4小時以上。」

香港大學深圳醫院、深圳華僑醫院工作人員在27日晚間向媒體證實，醫院接收了事故中的部分傷者。香港大學深圳醫院ICU一名工作人員表示，目前有4名傷者在ICU接受治療，為3名男性和1名女性，多為外傷。其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。

深圳市應急管理局就此事回應內媒《新京報》記者稱，相關工作人員已到現場處理。據深圳歡樂谷官方公眾號發佈的情況通報，涉事設備已停止運營，管理方將對園區所有設備進行檢測。