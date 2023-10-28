深圳歡樂谷「雪域雄鷹」造價2億　園內觀光列車5年前曾追尾

深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」，在昨日傍晚（27日）發生追尾意外，樂園官方公布有8人受傷。據官方介紹，涉事的過山車「雪域雄鷹」造價高達兩億元人民幣，賣點是以每小時135公里速度疾馳。



翻查資料，深圳歡樂谷非首次有設施發生意外，園內觀光列車在5年前亦曾發生追尾意外，當時有6人受傷需送院。



官網稱：過山車可60公尺垂直跌落

據深圳歡樂谷官網介紹，「雪域雄鷹」造價高達兩億元人民幣，被指是亞洲至高、至長彈射式雲霄飛車，只需2秒便可提速狂飆，並以每小時135公里速度疾馳。官網亦提到，過山車其中一個特點為60公尺垂直跌落。過山車全程體驗需時約1分鐘30秒。

翻查資料，深圳歡樂谷並非首次有設施發生意外。其觀光列車在2018年11月1日曾早上出現觀光列車「歡樂幹線」車輛追尾事件，其中一架觀光列車因故障而需要停駛，後續車輛本啟動安全模式亦自動停駛，惟當維修人員以手動模式將相關列車駛離現場時，隨後的觀光列車突然自行啟動，致發生追尾意外，事件中6人受傷送院。

除深圳歡樂谷，北京歡樂谷過山車「水晶神冀」2016年突然發生意外，停駛在半空，多名乘客被困半空約20分鐘。

上海歡樂谷過山車「絕頂雄風」，則分別在今年1月28日及2月15日出現故障，多名旅客分別被滯留在空中約20分鐘及10分鐘；相關過山車在十年前亦發生過意外，其當時運行至頂部、距離地面約60公尺的高空時遇故障停運，過山車上共28名遊客，當中16人受傷。