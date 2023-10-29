北斗應用新技術新產品亮相　多項成果全國首創

第二屆北斗規模應用國際峰會10月26日至28日在湖南株洲舉行，一批北斗應用新技術新產品亮相，多項成果更為全國首創。



亮相的新產品包括導航授時安全防護系統、「北斗+5G」室內外高精度定位系統等，集中展示了北鬥規模應用進入市場化、產業化、國際化發展的關鍵階段後，協作共融的「北斗+」和「+北斗」在多個領域的廣泛應用。現場不少觀眾駐足「大眾應用」，了解北斗在城市管理、交通運輸等重點領域的最新情況。近年，作為北斗大眾應用的典型領域之一，共享單車已實現規模化應用。以北斗高精度為基礎的電子圍欄、入欄結算、停車指引、禁停區劃設等功能的實現，為民眾「最後一公里」營造良好的出行環境。

部門人煙稀少的區域同樣是北斗大展拳腳之地，在湖南陽明山無人區，架已經完成自動巡檢任務的無人機自遠方飛來，準確無誤地自動停在了智能巡檢車上。由於北斗技術的深化應用，智能巡檢車解決了在無（弱）信號區域無法開展自主飛行、無法將前端數據回傳至後台的弊端，確保通信全天候全地域不斷線。

目前，湖南已打造出國家（長沙）北斗專業特色示範園、株洲北斗產業園等一批產業集聚區，引進培育515間企業，基本構建了覆蓋空間段、地面段、用戶段的全產業鏈，同時已布局建設52個相關創新平台，高精度晶片、仿真測試、地面運控等技術國內領先。去年，湖南北斗產業總產值達到380億元，同比增長34%。後續該省將全面拓展北鬥應用領域和規模，力爭用三年的時間將產業規模提升至約1000億元。