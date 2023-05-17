中國成功發射第56顆北斗導航衛星　屬時隔3年首發任務

周三（17日）10時49分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第五十六顆北斗導航衛星。據了解，今次是2020年北斗三號系統正式開通全球服務以來的首次發射。



該衛星屬地球靜止軌道衛星，是中國北斗三號工程的首顆備份衛星，入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。今次同時是北斗三號工程高密度組網之後，時隔3年的首發任務。

據航天科技集團五院北斗三號衛星總體主任設計師馮文婧介紹，第五十六顆衛星是一顆高軌的備份衛星，從單星層面而言搭載了一些新的產品，為後續建設下一代PNT（綜合定位導航授時體系）相應的一些新技術和新產品奠定了技術基礎和台階；從系統層面而言，其運行在第四個工作軌位，可擴大區域的報文通信能力，如同系統容量擴大，在精密單點定位方面還可以具備支持播發更多系統的（修正）信息，大大改善高精度定位服務。

馮文婧又指，衛星上去後，短報文通信的效果應是立竿見影，經在軌測試後應能很快地提供服務，例如災區可能通信設備失聯，利用衛星通信技術來實現信息的播發和中轉，包括去年有手機具備跟衛星通信的功能，實際上也是利用了北斗短報文通信的這項服務。高精度方面，當前所講的的基本導航定位服務，其水平和高程基本上達到米級定位的能力。未來高精度的定位服務，實際上能夠達到分米級或者厘米級的定位精度，如後續的自動駕駛、停車泊車或者精準農業等對精度要求很高的方面都是需求的服務場景。