江蘇男童遭生母虐待致殘：以為媽媽生病，期待長出新腳

江蘇南通通州區6歲男童軒軒，今年初被揭發長期遭生母顧某某虐待，最終要截肢並出現視力殘疾。東窗事發後，顧某某涉嫌虐待罪被刑拘及起訴，案件近日開庭審理，但未宣判。

雖然慘遭生母虐待，但軒軒依舊惦記母親，「媽媽只是有一點病了，你們不用擔心，她很快就可以好起來了」。



《新黃河》報道，2022年2月至今年1月初案發期間，軒軒生母顧某某曾以打罵、摔扔、推下樓梯、澆冷水、在外淋雨、逼吃糞便、長期挨餓等方式虐待兒子。

2022年5月，幼兒園老師發現軒軒身上多處外傷，遂向有關部門反映，但顧某某未有停手，導致軒軒雙側足踝凍傷壞死而截肢。診斷書顯示，軒軒雙眼視神經病變，殘疾等級為一級；雙小腿缺失，殘疾等級為三級；精神方面患上癲癇，殘疾等級為二級。

今年1月3日，軒軒父親門先生從外地趕回發現後報警，顧某某之後因涉嫌虐待罪被南通市通州區公安局刑事拘留。10月12日，該案在南通市看守所駐所法庭開庭審理，顧某某當庭流淚表示後悔，法院未當庭宣判。

軒軒現時與父親暫住在通州區平潮鎮雲台山村養老院舊址一鐵皮屋。門先生稱，不敢再讓兒子回到充滿痛苦回憶的舊家，他們家境本就不富裕，軒軒出事後，他只能專心照顧兒子，沒法外出打工。目前，兩父子的伙食靠愛心人士接濟，但每次有人前來探訪，軒軒都會大方分享食物，從不吝嗇。

今年6月，軒軒出院後安裝假肢，目前還在適應階段。門先生介紹，軒軒的假肢要兩年一換，醫生亦表明要保持軒軒僅存的視力，「盡量不要讓他瞎，這個損傷是不可逆的，癲癇方面目前是靠吃藥來維持」。

軒軒的遭遇令人悲痛，身邊人只能說出善意的謊言安慰他。雲台山村一村幹部表示，不少人都向軒軒稱戴假肢是暫時性，「很快就會長出新的腳」。軒軒對此深信不疑，表示自己正在等待新的腳長出來。

由於不知如何向軒軒解釋生母的行為，門先生只能謊稱「媽媽只是生病了，所以才會對他做出那樣的舉動」。至今，軒軒都以為生母在醫院接受治療，治好病就會回家，「媽媽只是有一點生病了，你們不用擔心，醫生會把她肚子裏的細菌全部弄光，她很快就可以好起來了」。

在遭受生母虐待後，除了身體上的傷害，軒軒的心理健康也格外受到關注。內地心理學專家劉愛民指出，孩子遭虐待後沒有出現敏感、情緒低落、哭鬧閃躲等情緒或行為，只是隱藏了內心的創傷，而這種創傷會有滯後性發作。

同時，軒軒年齡幼小，被長時間虐待後，可能會出現斯德哥爾摩症候群。另外，善意的謊言比如「還會再長出一雙腳來」看似短期有效，但後續如何面對和解釋也是值得關注的問題。

心理咨詢師王翠認為，主要養育者虐待本身會讓孩子非常恐懼、無助，會以為是自己不好母親才懲罰自己，可能對自己和他人的認知被扭曲。

王翠建議，專業的兒童心理咨詢師應該及時介入，定期和軒軒溝通，孩子的父親可向軒軒表明「這不是他的錯，是媽媽的錯」。若情況許可，最好有穩定的親人長時間在身邊照顧軒軒直到成人，不再讓他回到媽媽身邊。