重慶12歲男童疑遭生父繼母家暴渾身淤傷　多部門介入調查

網傳重慶男童小勇（化名）被虐待，身上布滿淤傷。男童的小姨彭女士透露，外甥多次被生父和繼母虐打。彭水縣官方部門表示，當地未成年人保護辦公室正協同縣政府、公安、民政、婦聯等相關部門已展開調查。



《新京報》報道，小勇今年12歲，6歲時父母離婚，因其母患精神分裂，一直在精神病院接受治療，多年來小勇和弟弟一直由父親撫養。

彭女士介紹，從去年開始，小勇的外婆發現他被生父和繼母毆打。今年9月，小勇被打後跑到外婆家，後者向屬地派出所報警。警察到場後以口頭調解，「告訴他爸爸和繼母別再打孩子了，但沒有立案。警察走後，孩子被打得更狠了」。

小勇全身布滿大片瘀傷和劃傷。（新京報）

近日，外婆發現小勇再被毆打，情況比此前更加嚴重，渾身布滿瘀傷和劃痕。10月8日，小勇外婆再次報警。目前，小勇放學後居住在外婆家，但外婆經濟條件欠佳，沒有能力撫養。

彭女士稱，學校老師曾向小勇的弟弟了解兄長被打的情況，但弟弟擔心自己也被打，草草敷衍過去。目前暫未發現弟弟被打。

彭水縣婦聯工作人員稱，縣婦聯協同相關部門已對此事展開調查，目前公安機關正在調查，後續調查結果由縣委宣傳部通報。

彭水縣民政局綜合辦一名工作人員回應，通過相關部門調查了解到，小勇因為不想去讀書才被父親打。作為當地未成年人保護辦公室的牽頭部門，民政部門將履行綜合協調處理職能，協同相關部門處理事件。

調查結果出爐後，民政部門會跟蹤個案，如果符合條件會展開救助。若後續調查出男童監護人構成犯罪，其他親屬沒有能力撫養，會將他送往市級福利機構。