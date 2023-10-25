深圳地鐵4號線某高架橋疑現裂縫？　官方：是縫隙，橋樑穩固安全

有傳深圳地鐵4號線某個高架橋的銜接處疑似出現裂縫。運營方港鐵軌道交通（深圳）有限公司通過微信公眾號「港鐵深圳生活」釋疑稱，市民所見的實為 「縫隙」而非裂縫，不存在安全問題。



近日，有市民乘坐深圳地鐵4號線時發現，4號線某個高架橋的銜接處疑似出現裂縫，更拍下照片稱「銜接的地方居然裂開了，不知道這是專門設計的，還是真的存在安全隱患，如果是安全隱患，想想每天多少人坐地鐵就覺得可怕」。

有市民反映，深圳地鐵4號線某個高架橋的銜接處疑似出現裂縫。（微信公眾號＠港鐵深圳生活）

港鐵（深圳）回應稱，圖片顯示的位置為橋墩承托及連接兩邊高架橋的地方，一邊是大跨度鋼箱樑，為正方形斷面，另一邊是典型混凝土結構樑，為上寬下窄梯形斷面。

由於兩邊斷面的形狀不一，因此兩者的連接處會有縫隙，遠看似一條裂痕，但此為高架橋設計的一部分，實際上橋樑是穩固安全。

港鐵軌道交通（深圳）有限公司解釋，市民所見的實為「縫隙」而非裂縫，不存在安全問題。（微信公眾號＠港鐵深圳生活）

至於為何兩邊橋樑結構不同，港鐵（深圳）解釋，部分高架橋會採用大跨度鋼箱樑，因為鋼結構本身重量較混凝土輕，便於吊裝，一般在工廠內分節預制，然後運輸到工地用吊機拼裝，減少現場施工時對交通的影響，「4號線高架橋多處跨路口皆採用大跨度鋼箱樑，這在國內屬常用的設計」。

深圳地鐵4號線連接福田區和龍華區，路線從福田口岸為起點往北，途經深圳會展中心、少年宮、蓮花山公園、深圳北站等21個車站，終點為牛湖站。