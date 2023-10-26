香港｢水房幫｣成員深圳組織領導黑社會　廣東法院二審判決維持死緩

廣東省高級人民法院依法對梁建光等6人組織、領導、參加黑社會性質組織一案做出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，核准梁建光死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。據悉，梁建光是香港一個名為「水房幫」黑社會組織成員。



先前，深圳市中級人民法院一審以組織、領導黑社會性質組織罪，故意傷害罪，綁架罪，搶劫罪，敲詐勒索罪，聚衆鬥毆罪，尋釁滋事罪，數罪併罰，判處被告人梁建光死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣101萬元及其他財產刑。其餘5名被告人分別被判處無期徒刑至有期徒刑三年。並對趙忠強、林頂興、黃恆林三人依法判處了財產刑。宣判後，部份被告人提出上訴。

據此前一審起訴書顯示，上世紀90年代以來，梁建光利用其香港「水房幫」黑社會組織成員的背景，糾集社會閒散人員，在深圳市原寶安區觀瀾一帶逞強鬥狠，為非作惡，逐漸建立起以其本人為組織者、領導者，以同外另外多名被告黃恆林、趙忠強、林頂興、唐四軍、劉全勇、陳友虎等人參加黑社會性質組織。

經廣東高級法院再次審理查明，該組織通過壟斷廢品收購、「看場」「收數」、開設賭場、開辦的士高、壟斷大巴線路營運和桶裝水銷售等行業，攫取非法經濟利益，先後實施了故意傷害、強迫交易、搶劫等一系列違法犯罪行爲，致1人死亡，多人受傷，嚴重破壞了當地經濟和社會生活秩序，造成極其惡劣影響。

二審法院認爲，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法做出上述裁定。