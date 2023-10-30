胃口好食四分之三烤全羊　14歲男仔突發肝衰竭　醫揭致病元兇

烤全羊是適合多人聚會的食物，但多食或烹飪方式不當導致肉未熟透，也會帶來食安風險。近日，浙江就有14歲男仔食約四分之三烤全羊後發生不適，確診急性肝衰竭，經過轉院治療才有所好轉。醫生表示，出現急性肝衰的原因除了一次食太多外，也可能是烤全羊肉沒有熟透，感染了沙門氏菌或大腸埃希氏菌類。



據悉，患者在長假期間吃了一頓烤全羊，因為青春期胃口比較好，加之心情放鬆，他一人食完約四分之三的烤全羊。當日返家後，出現腹脹狀況，他以為是自己吃撐，未加關注。

隔日，他開始明顯腹痛，伴有腹瀉嘔吐，父母給他服用止瀉藥。然而幾日後，病情未有緩解，他反而出現全身發黃的情況，父母這才意識到情況不對，緊急送他入院治療。

經檢查，患者已經出現嚴重肝損傷，肝功能指標爆表，全身皮膚鞏膜黃染明顯。輾轉到浙大一院感染病科後，醫生結合患者平時正常的健康情況及家族無病史等進行綜合分析。感染病科主任盛吉芳主任醫師介紹，患者可能是短時間內食用了大量沒有熟透的羊肉，可能導致大量細菌進入胃腸道，在胃腸消化不良及動力不足，以及腸道黏膜通透性增加的情況下，腸道菌群移位，細菌以及分泌的毒素就進入血液以及肝臟，引起肝臟代謝解毒能力與肝臟合成能力明顯下降，最終到肝衰竭的程度。

烤全羊是不少人喜愛的美食，但食用不當也可能引起食安風險。（資料圖片）

目前，患者經過一系列治療，病情好轉穩定，凝血功能恢復正常，已經出院。醫生強調，在食用烤羊腿、烤羊肉串、火鍋等美食時，一定要註意肉是否熟透，避免出現細菌、病菌感染，甚至是寄生蟲感染情況。在食用後，一旦出現不適癥狀，請及時到正規醫院就醫。