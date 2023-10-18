六旬婦染髮過敏致哮喘發作缺氧昏迷　剃髮後病情好轉　醫生提醒

染髮險送命！《瀟湘晨報》報道，湖南長沙60多歲的李女士（化名）自年輕時患有支氣管哮喘，一直規律服藥未有大礙，但近日她在理髮店染黑髮後不久因染髮劑過敏，出現呼吸困難陷入昏迷，家人緊急將其送院治療，一度病情兇險轉入重症加護病房，在醫生幫她剃掉頭髮後病情才有所好轉，目前已順利出院。



據悉，李女士在理發店將自己泛白的頭發染黑，打算出席親友家的婚宴。但染完髮四小時左右，她開始呼吸困難陷入昏迷，送院後診斷為過敏性哮喘發作導致持續性缺氧。

經過氣管插管等一系列搶救，李女士暫時脫離危險，但5天依然未恢復神智，轉進重症加護病房。醫生為減少過敏源刺激，在征得家屬同意後，剃除了李女士染好的頭髮。

剃髮後，李女士的氣道逐漸好轉，同時通過抗炎、解痙等治療，於10月8日成功撤除呼吸機，10月11日轉入普通病房，10月16日順利出院。

湖南省人民醫院急診醫學科主任韓小彤、急診三部主任張興文等查看患者恢復情況。（瀟湘晨報）

李女士回憶，她年輕時被診斷出支氣管哮喘，對花粉、冷空氣等都有哮喘反應，一直規律用藥未有大礙，但不知道染發劑也會導致過敏，更沒想到會讓她差點丟了生命。

湖南省人民醫院急診三部主任張興文主任醫師表示，哮喘是一種慢性異質性疾病，預防和治療過敏性哮喘最重要的一點就是避免接觸環境中的過敏源，遵醫囑使用長效藥物，以預防和減少哮喘的發作，隨身攜帶緩解藥物，進行脫敏治療。