女為減肥連食3月紅蘿蔔皮膚竟變橙色！　醫教一招「重新白回來」

紅蘿蔔對人體非常好，不只可改善高血壓，還可舒緩眼睛疲勞等。



不過根據內媒《白鹿視頻》報道，北京有一女子為了減肥，連續三個月以紅蘿蔔代替零食，之後竟變成「小橙人」，讓朋友們不敢置信。

起初還不信醫生說法 建議這樣讓皮膚白回來（點圖了解更多）：

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報道稱，北京有一女子為了減肥，連續3個月以紅蘿蔔代替零食，1天吃200至500克左右，偶而還會搭配薑黃粉一起食用。

然而女子在食用紅蘿蔔數月後，臉和手的皮膚竟全變「橙」，讓朋友們不敢置信。

經過醫生檢查，認為對方是吃太多紅蘿蔔導致，起初女子還不相信醫生的說法，等身體報告出爐後，她才不得不信。

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之後，醫生建議女子多喝水讓新陳代謝變快，且不再吃有顏色的食物，兩個月內即可讓皮膚重新白回來。

新聞一出，紛紛笑倒一片網友，「也挺好， 秋天配這個顏色」、「幸虧我討厭紅蘿蔔」、「那我只喝牛奶或者吃白蘿蔔會更白嗎？」、「每天吃芒果，差不多半個月也能變成小黃人，所以現在我對芒果的熱愛也克制了」。

過來人則表示若皮膚因紅蘿蔔而變黃，只要停止食用一段時間即可恢復，「長時間大量吃紅蘿蔔、橙、南瓜之類的，就會皮膚黃染，一般停止食用一段時間就好了，也沒有其它危害」、「紅蘿蔔、橙、南瓜，都會讓人變黃，不要天天吃，不然代謝慢就越來越黃」、「黃瓜、水煮蛋和紅蘿蔔搭配著吃就不會橙了」。

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根據台灣衛福部食藥署，紅蘿蔔含有豐富維他命A，其屬脂溶性維他命，若長期大量食用，皮膚易因色素沉澱而變黃、橙。

其中「大量」攝取紅蘿蔔指的是每日食用超過270g，如果只是每天喝一杯紅蘿蔔汁（1杯約等於240cc），並不會發生維他命A過量的情況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】