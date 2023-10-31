保護文物｜非法倒賣昭君出塞鏡等一級文物案值近千萬　21人獲刑

撰文：范玉瑩
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10月30日，最高檢與國家文物局聯合發佈典型案例，其中一宗涉及倒賣作為中國古青銅藝術瑰寶之一的銅鏡，倒賣歷史早至2009年，涉案案值高達1000萬元（人民幣，下同），倒賣物品包括昭君出塞鏡、海獸葡萄鏡等一級文物8件、二級文物66件、三級文物592件、一般文物762件。

據介紹，銅鏡是中國古代青銅藝術的瑰寶之一，是古代人民不可缺少的生活用具，亦是精美的工藝品。銅鏡一般背面鑄有圖案和銘文，並陪鈕以穿系，正面則磨礪光亮。

自2009年起，李某某、郭某某、張某某等11人先後在北京、廣州、洛陽等地非法倒賣海獸葡萄鏡及其他青銅文物41件，張某在洛陽受托為倒賣文物人員修復一級文物1件。2014年，林某某等4人在廣西桂林市平樂縣平樂鎮一漢代土坑墓中，盜掘出一級文物昭君出塞鏡，經被告人郭某某、張某某等5人倒手後，轉賣給在洛陽的李某甲（另案處理）。2021年9月，昭君出塞鏡被李某甲轉賣後，在展出時被公安機關查獲。

銅鏡是中國古代青銅藝術的瑰寶之一，圖為海獸葡萄鏡。（最高檢公號）

經偵查機關偵辦，追繳回42件青銅器文物，同時從倒賣團夥其他住處、倉庫等查獲文物1386件，包括昭君出塞鏡、海獸葡萄鏡等一級文物8件、二級文物66件、三級文物592件、一般文物762件。此後，偵查機關根據各類線索鏈條詳細梳理，走訪相關經營場所，最終完善「交易網絡圖」，追捕11人、追訴7人，由最初的一案3人擴展到三案21人。

昭君出塞鏡。（最高檢公號）

2022年，李某某等人涉嫌盜掘古墓葬，倒賣文物等，由洛陽市公安局瀍河分局向檢察機關移送審查，先後三批提起公訴。2022年12月26日，瀍河區人民法院對三起案件作出一審判決，分別以倒賣文物罪判處被告人李某某、郭某某、張某某等16人有期徒刑五年六個月至十一個月不等，並處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等；分別以盜掘古墓葬罪判處林某某等4人有期徒刑十年至六年不等，並處罰金人民幣三萬元至二萬元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處張某有期徒刑三年，並處罰金人民幣三萬元。上述判決均已生效。

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