西安兵馬俑酒店儼如大型出土文物現場　網民：半夜不會動吧？

有世界八大奇蹟之稱的秦始皇兵馬俑，是不少遊客到陝西西安的必到之處，但在今年的中秋十一黃金周小長假，「西安兵馬俑酒店」卻登上微博熱搜榜。

據介紹，「兵馬俑酒店」實際上是一間民宿，裏裏外外甚至是客房都放滿秦始皇兵馬俑複製品，仿佛是一個大型的出土文物現場，讓不少網民驚呼「這大晚上的能睡着嗎？」。



兵馬俑民宿位於西安市宏城國際公寓內，由大大小小上百件秦始皇兵馬俑複製品和各類兵馬俑主題飾品裝扮得別具一格。一旦推開公寓樓平淡無奇的防盜門，幾尊接近原始比例的「兵馬俑」立即映入眼簾。

從進門玄關處開始，就有幾個帶刀侍衛列隊歡迎。在臥室兩面牆壁、床頭邊，都站立了不同的兵馬俑。梳化的背景墻、陽台上，甚至在一個只有5平方米的洗手間，也擠滿了幾個兵馬俑。

民宿管家介紹，民宿有兩套房間，分別命名為「一號坑」、「二號坑」。每套房間都是兩居室，房內有百餘個仿制的兵馬俑，平時民宿生意不錯，平均入住率約7成，其中不乏網紅、KOL前來打卡，平日房價400多元。

他提到，有客人預訂後不會留過夜，「有些人不住，就是來看看。錢一付，打個卡待上一會就走了」，也有客人覺得有特色，一住就是一個星期。

雖然民宿內的兵馬俑只是定制的道具，但不少網民都表示「這麽多兵馬俑盯着你，這大晚上的能睡着嗎？」，還有人調侃稱「半夜不會動吧？」。

今年4月曾入住兵馬俑民宿的網民介紹，民宿樓齡有點舊，差不多相當於一個老三星酒店的標準。自己和朋友都沒有被嚇得半夜睡不著，大家拍了不少照片，也算是一種別樣的感受。