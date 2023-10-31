8萬噸隧道沉管毫米級對接　北斗系統助力深中通道「海底穿針」

從「北斗+」到「+北斗」，更多行業的新質生產力正在加速形成。珠江口特大工程——深中通道的建設現場，一場8萬噸隧道沉管毫米級對接的大戲，直接體現「+北斗」的力量，工程透過北斗定位性能，對沉管進行差分定位，沉管隧道在水下的位置、姿態皆能清晰顯示在螢幕上。



張超指出，在看不見的水下，5釐米的安裝誤差量，對於長160多米、寬46米、高10米的沉管來說可以說是「穿針繡花」。如果定位不准或精度不足，造成管節安裝偏差過大，工程就得全部暫停，進行「精調」。「一旦精調，會對工期造成一定影響，管節安裝的時間視窗比較寶貴，一個月只有兩個安裝的時間視窗，如果精調，船舶的使用、人力物力的使用都會造成一定的浪費。」

深中通道專案啟動時，恰逢北斗系統投入使用。為引入北斗的力量，深中團隊在陸上、海上、沉管上反覆做了上千次試驗驗證，最終形成方案，由船上的北斗衛星天線和附近的參考基準站配合，對沉管進行差分定位，精度可達毫米級。入水後，沉管隧道在水下的位置、姿態清晰顯示在螢幕上。北斗定位性能表現穩定而可靠，使得工程進展高質高效。

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「+北斗」的應用不僅在海底。在四川的無人農場，300畝水稻的收割工作，用搭載北斗設備的收割機，只要在手機上操作就能搞定；在山洞中穿行的火車通過北斗定位實現全程安全防控，有效避免了鐵路安全事故；在低空飛行的航空器，通過北斗+5G的技術，有效解決通航飛行器的空中通信問題；從共用單車到戶外徒步，北斗應用更是滲入生活多個角落……資料顯示，2022年中國北斗核心產業規模超過1400億元。

工業和資訊化部部長金壯龍表示，積極拓展北斗在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用，助力工業企業「智改數轉」，培育「北斗+」新模式新業態，促進形成新質生產力。（新華網）

對於「+北斗」的應用，中國工程院院士劉經南表示，北斗全球高精度定位服務已有100多個國家使用，並得到多國專家委員會的共同驗證，穩定可靠。目前，北斗系統最高精度即時處理可到釐米級、事後處理可到毫米級，精準的定位與其精準的時間資料相結合，使得北斗提供的最基本的時空定位服務，就足以開啟許多產業的變革。

比如北斗覆蓋全球的雙向短報文功能，只要能連上北斗衛星，就能以收發短信的形式實現星地之間的雙向通信。在亞太地區，通信容量可以供1000多萬個用戶同時併發，單次可發約1000個漢字。

中國工程院院士劉經南認為，北斗提供的最基本的時空定位服務，足以開啟許多產業的變革。（新華網）

劉經南指出，國際搜救衛星組織通信功能是單向的，比如我要搜救，我發報出去，但是什麼時候來救，怎麼救，想告訴你都沒法通信，而北斗短報文是雙向的。由於有這樣的功能，現在北短報文功能與5G信號覆蓋結合後，又可以開啟多個技術空白領域的新應用，如低空通信。與此同時，「北斗+5G」可以同時實現精準定位和即時圖像資料回傳，大大提升這一場景的便利性和安全性。

此外，北斗還具備遙感功能的潛力，利用導航下行電磁波的折射或漫反射遙感，可以感知大氣水汽、海洋湖泊、風浪、土壤濕度等資料，進行超高精確程度的天氣預報。劉經南樂觀稱道，透過北斗技術，對於天氣和災害資料的進一步採集、挖掘和開發，更能激發一系列產業領域的應用。