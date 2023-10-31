萬聖節｜上海街頭現殭屍、《甄嬛傳》和那英？胡錫進：洋節中國化

近年，中國人歡應西洋節慶包括萬聖節、聖誕節曾引發輿論爭議。疫情封控三年後，今年的上海萬聖節再次在內地網絡爆紅，搞笑的年輕人扮成那英、李佳琦和《甄嬛傳》等角色，中西合璧，葷素不忌的打扮引發廣大好評。



10月30日，前《環球時報》總編輯胡錫進發文稱，又一個洋節萬聖節被中國的小青年們生生給「中國化」了，這些扮相說實話比那些洋死鬼可愛多了。他寫道，雖說裝扮者的身份有一些似是而非的議論，「但那又咋樣？而且，誰敢保證這不是萬聖節全球變異的開始？所以啊，國人別怕洋節，小青年們過著過著就會把它們過走樣成中國的別一番模樣。」

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不過胡錫進該說法引發兩派網民圍攻，一派認為他鼓吹西洋節慶；一派認為他不必要將一個節慶放大成文化入侵或「中國化」，目前胡錫進已經刪文。

上海巨富長成萬聖節狂歡場所：那英、甄嬛都來湊熱鬧？

據了解，上海的網紅街道「巨富長」（上海鉅鹿路、富民路與長樂路三條小街的簡稱）每周六晚上就會變成萬聖節狂歡的場所，活動中心鉅鹿路上週六更是擠的水泄不通。

不過場內的活動氛圍還是特別棒，各種造型都有。有人打扮成《甄嬛傳》裡的安陵容「乘著」小船緩緩前行；也有人帶上李佳琦的面具，複述他不久前直播時的名台詞「哪裡貴了」。

微信公眾號《外灘》盛讚，平日裡在工作中不斷壓抑自我的年輕人，在這一刻好像才真正活了過來。看起來，是戴上了裝扮，其實裝扮後的，才是真正的自我。

報道提到，現場出圈的裝扮主要分為三類。一類是影視劇角色。除了開頭提到的安陵容之外，還有人打扮成騎自行車的甄嬛，或是偶像劇《一起來看流星雨》裡，手拿大喇叭的楚雨蕁。

還有一類是各種明星人物。有的人裝扮成向太，在街上問「郭碧婷在哪裡」，玩這二位婆媳關係的梗。還有人幹脆打扮成假那英。

有人打扮成那英，講他的經典名句「最煩裝b的人。」

有人打扮成向太說「郭碧婷在哪裡？」

最親民的，是本色出演打工人。有人在胸口貼了一張紙，扮成頹廢不堪的「乙方」；也有人畫滿黑眼圈寫上「學建築的」：更有人惟妙惟肖呈現「雙十一」前忙碌的打工仔。

《外灘》報道，上海的街頭沒有對年輕人的批判，許多阿姨爺叔反而駐足欣賞，「正是在這種包容、欣賞的土壤中，才能生長出盡興狂歡的年輕人。」

和西方人常見的性感角色扮演不同，上海年輕人各種網路熱梗手到擒來，只要你有夠強的娛樂精神，「哪怕貼一張紙在身上也可以算成cos。」文中寫道，「在這裡，嚴肅解讀和意義不再是重點，真正重要的只有快樂本身」。