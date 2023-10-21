廣州地鐵素顏才能進站？提供乘客卸妝水　車站大廳秒變化妝間

一年一度的萬聖節即將在31日到來，時下許多人會盛裝打扮出門，參與各種慶祝活動。近日，廣州有網民發布影片稱，去參加完活動後需卸妝才能進地鐵站。現場畫面顯示，疑似地鐵站內，有男有女正在集體卸妝。廣州地鐵回應表示，如果妝容較恐怖，有可能影響車內秩序，引起他人不適或造成恐慌，會請乘客卸妝後再進站，現場會提供卸妝水、卸妝棉等物品。



綜合陸媒報道，萬聖節將至，許多民眾為了參加廣東長隆樂園萬聖節主題活動，特地扮裝出門，但卻在地鐵站遭站方阻攔。只見網絡上流傳的影片中，許多人圍繞在地鐵站設置的卸妝台，正在使用站方提供的卸妝棉及卸妝水，卸除臉上的誇張妝容，其餘乘客則照常進站搭車。

廣州地鐵「卸妝台」。（廣州地鐵）

站方表示，根據《廣州市城市軌道交通乘客守則》第13條規定，乘客禁止出現赤腳、赤膊、衣冠不整或妝容、裝扮容易引起他人不適或造成恐慌的行為，恐怖裝扮或裝扮鬼怪等驚悚形象，容易引發其他乘客圍觀甚至恐慌，存在較大安全隱患的裝扮禁止進站。

地鐵工作人員補充，站方會依據乘客妝容的程度還判斷，不會對他人造成影響的裝扮，如普通的煙熏妝、哥特妝，cosplay、Lolita等美化類二次元服裝都是可以進站的。若是化在眼部、額頭等區域皆需卸妝，但若是能透過口罩遮蓋就不用卸妝，只要全程配戴口罩，到活動現場再取下即可。

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網傳影片顯示，不少奇裝異服的年輕人擠在廣州地鐵漢溪長隆站入口附近集體卸妝，形成一道奇特的畫面，立刻引起網絡熱議，也衝上微博熱搜，不少人支持站方的作法，「完全可以理解，你自己怎麼折騰自己是你的權利，我不管。但是在公共場合，請不要帶給他人不舒服的感覺，不要給無關人員添麻煩」、「卸妝了再出來才能進地鐵，長隆公告明確有寫」、「這個做得很好畢竟萬一有乘客真的以為他們流血了被嚇到引起恐慌，後果可能會很嚴重」。