萬聖節2023｜最日常才最有趣！今年日本地味萬聖節裝扮緊貼時事？

【萬聖節/Halloween】今天（31日）是萬聖節，又來到一年一度大家大變裝的日子。僵屍、幽靈、女巫、吸血鬼等經典造型就不用說，不少人亦會扮成今年流行電影和動漫人物。不過這些裝扮在日本一年一度「地味萬聖節」（地味ハロウィン）通通都被禁止！



「地味」有樸素、不起眼之意，在「地味萬聖節」中，大家只裝扮成日常生活可見小人物或是小事。往年佳作頻出，今年日本網友亦沒有讓人失望，不僅抓到路邊人物神髓，更有網民緊貼時事笑點十足。



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「地味萬聖節」最初是2014年一家日本網媒所舉行活動，當時反響極佳，於是往後每年舉行線下活動，不少網民亦會在X（即Twitter）上打入「地味ハロウィン」標籤參與。於是每年臨近萬聖節時，只要在社交媒體裡輸入「地味萬聖節」，就會看到來自五湖四海網民大顯身手，以小成本裝扮成各種極度貼近日常生活的小人物。不少裝扮超寫實又引人共鳴，加上在萬聖節期間以樸實裝扮出現反差感十足，每年都有大量貼文成為熱門。

有網民今年決定緊貼時事，成為新聞中人物。今年七月，日本中古車銷售商BIGMOTOR（ビッグモーター）被發現其各地車行門前行人路的樹木都離奇死亡，懷疑是使用了除草劑非法清掃，在日本引起軒然大波。這位網民搖身一變銷售商員工，假裝在花盆裡偷偷摸摸加入除草劑。可能是有法律方面考量，她甚至還貼心為企業名稱打碼。

當然，不少網民抓緊「地味」小人物精髓，讓人會心一笑。譬如有網民手抓各種隨身物品眼神向上，扮演「下站下車，即將空出座位之乘客」；有網民一身緊密防曬裝，配文「疑似是媽媽的朋友」；有人演「貼心店員避免看到密碼的模樣」，亦有人扮演躺下來玩手機，結果「手機跌到臉上的人」。這些網民肢體神態超寫實，大概不看說明都猜得出他們在扮演什麼。

除了現實生活隨處可見人物，有些裝扮則「抽象」得多。有網民用頭撞向框架四邊，扮演DVD待機畫面，片段中他的頭甚至可以變色，十分還原；有網民穿上黑色連體衣、並將模型和自己擺成「*」形模仿布丁狗屁股，相當出其不意；有網民盯準米菲躺在枕頭上畫面，營造初米菲化身肌肉男效果，極有創意。

有趣裝扮實在太多不能盡錄，有興趣的讀者不妨在X搜尋「地味ハロウィン2023」標籤，選出自己最愛「貼地」裝扮，也可以把握最後機會，在萬聖節當天秀出屬於自己的「地味萬聖節」裝扮。