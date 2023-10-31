重度抑鬱症女生被醫生建議「斷親」　學者：當代人的一種鄉愁

近幾年，「斷親」成為社交媒體上頻繁被提起的話題，通常指懶於、疏於同二代以內的親戚交往，簡單來說就是基本不走親戚。內媒公眾號31日發表一篇文章討論斷親，文中原引一名患有重度抑鬱症的女孩，在醫生建議下進行「與家庭的物理隔絕」。相關詞條觸及現代人的情感，立刻衝上熱搜榜首位。



據極昼公眾號31日發表「請討厭的親戚遠離我的世界」文章，指出許多人在社交平合上講述自己的經歷，他們不願忍受家族裡沒有邊界的催婚，也拒絕成為長輩攀比的談資。有人甚至與親生父母斷絕來往，選擇獨自重新面對人生。而這些選擇背後，還隱藏著更複雜的原生家庭困境。

文章述及一名91年生的女生小怪（化名），指其在人生邁向30歲之後，選擇斷親的決定性瞬間可能只是「到可承受的極限了」——2022年7月的某天，她拿起手機，平靜地找出親戚們的微信頭像，挨個刪除；再打開通訊錄，將號碼也拉黑。原來和親人斷絕聯繫只需要兩三分鐘，她說，名單包括3個堂哥，1個堂姐，姑姑，以及爸媽。

當時，小怪正經歷重度抑鬱，偶然看到一扇窗戶，就有跳下去的衝動。上一秒還在喝水，很開心地聽音樂，下一秒可能哭得撕心裂肺。赴院就醫後，醫生建議她，可以先和家庭做物理隔絕，那是刺激她的誘因。直到終於把親人的聯繫方式都刪除後，小怪覺得「世界都安靜了」。在這之前，她經歷了一場漫長、殘酷的親情崩塌。

生活壓力亦增重年輕人拜訪親戚的成本。（VCG）

事實上，像小怪這樣與親戚不再來往的行為已經成為廣泛的社會現實。2022年春節，南京大學社會學系教授胡小武在返鄉的同學裡發起一項問卷調查，最後回收1200份有效樣本，覆蓋不同的年齡組，想要探究青年群體中「斷親」現象發生的比例。

胡小武敏銳地感受到，斷親似乎正在年輕群體裡成為普遍現象，他想知道這個判斷準不準確，也想探究和自己70後這代人相比，孩子們與親戚交往的行為方式為什麼發生了變化？斷親背後，又展現了什麼樣的時代氛圍？

調查結果完全印證了他的想法。18歲以下群組裡，「和家裡如果沒有事情幾乎沒有聯繫」的比例高達63.1%，26歲至30歲的「90後」年輕人大多數只是「偶爾與親戚有聯繫」，50歲以上的被調查者，有50%的人與親戚「經常聯繫」，「這說明青年斷親現象確實已經成為一種社會常態」。

儘管「斷親」已經成為一種常態，但胡小武仍然相信，親緣關係會以年輕人接受的方式重新回歸。在外部世界的一切都變得不確定時，年輕人或許會重新認識親緣關係。

早在2021年起，就有一些媒體碎片化的報道出現，提及斷親，但並沒有形成系統討論。在豆瓣上甚至還有專門的「不想回家/不想過節聯盟」小組，已經有接近2萬名成員。這些成員討厭一切「團圓」的節日，「說好聽點是過節，說難聽點就是渡劫」。「斷親」熱度也一直持續到現在，微博熱搜榜上隔一段時間就會有相關詞條出現

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胡小武對於這樣的社會現象，將將斷親與城鄉流動、互聯網生活方式等建立起解釋關係，主張城鎮化發展造成了普遍的人口流動，親人之間因為空間、距離的遙遠而導致了情感的疏離；城市化也解構了以往相鄰居住的形態，加速了「斷親」。

與此同時，市場經濟提升了小家庭抗風險能力，經濟獨立帶來的安全感，沖淡了親人之間的心理需要。「00後」更享受互聯網的虛擬社會關係，而非走親訪友——宏大的社會變遷下，「斷親」的產生似乎有跡可循。「年輕人在日常緊張的生活裡，每天都過得很疲憊，根本無暇顧及所謂的親緣網路」胡小武提醒這樣的社會情緒有跡可循。

不過，胡小武對年輕人的親緣觀念仍抱有樂觀的期待。儘管社會現象持續，但他相信，這一代年輕人會以自己的方式，重新找回親緣關係。「人都會嚮往所謂的安全感，家庭文化是最小單位，當年輕人無法從更宏大的世界得到安全感時，或許會「尋求一種更加確定的，以家庭或血液為紐帶的安全感」，血緣是最淳樸的連接」，胡小武下了一到結論，「這（斷親）也是當代人的一種鄉愁」。