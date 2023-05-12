難忍八卦、催婚、催生仔　內地年輕人紛紛「斷親」疏遠親戚引熱議

大時大節，不少年輕人都會隨長輩去親戚家拜訪聚會，而在互動中，往往年輕後輩都會被問及工作、結婚等有關生活現狀及將來的問題。周二（9日），一則「為什麼這屆年輕人開始斷親了」的話題衝上微博熱搜，話題閱讀量1.6億，引起熱議。對此，網民認為，親戚們太八卦、生活壓力大等，都是這一代年輕人選擇與親戚疏遠的原因。



據了解，網絡所指的所謂「斷親」並非真的是斷絕親戚關係，而是懶於、疏於甚至不屑於同二代以內的親戚互動、交往。去年，南京大學社會學院副教授胡小武發表論文《青年「斷親」：何以發生？何去何從》提到，斷親行為確實呈現年輕化特徵。調查顯示，18歲以下的被調查者「基本不怎麼與親戚聯繫」，18至25歲、26至30歲的「90後」則只是「偶爾與親戚有聯繫」，這些年輕人如果家中沒有事情，就幾乎不與親戚聯繫，且不僅限於遠房親戚，甚至與二代以內的叔叔、姨姨、舅舅等也甚少交流。

對於「斷親」原因，網民答案各異，有人認為親戚們太八卦，工作時就說他還不找另一半，找到時就說他不結婚，等結婚了又說他不生孩子等等，也有人表示生活壓力大、沒有過多空餘時間和資金去用作拜訪親戚。

生活壓力亦增重年輕人拜訪親戚的成本。（VCG）

針對該議題，不同人有不同看法。據「華商報大風新聞」報道，27歲、來自西安的王雨菲的父母家有7個兄弟姐妹，一共14個小家庭，40多名親戚，王雨菲有往來的親戚不到5人。她表示，受地理位置、時間因素等影響，她很少有和親戚往來的機會，情感上自然會疏遠，甚至從未貼近，且與親戚相處自然不如與朋友相處起來舒服。對此，其母張女士十分理解，並不會責怪孩子，但就認為待孩子們也為人父母後，也許就會意識到親情的重要性，「家人永遠是避風港」。

千禧年出生的小陳亦一度對總是問東問西的親戚們十分「厭煩」，然而疫情暴發期間，當他獨自在西安上學時，反而是平日那些「不順眼」的親戚會通過各種方式打聽其情況，令他慢慢意識到了親情的重要性。95年出生的尹一則表示，「斷親」更像是年輕人對生活不滿的一種宣洩，因為在外工作已經十分疲憊，故他們回家只想要一個溫暖的港灣，而不是聽家長、親戚的催婚、催考公考研和指責。

國家二級心理諮詢師楊逍認為，家長們需要了解到，每個時代的人都有他們承擔的責任，故應多理解、多傾聽，多問年輕人努力工作的過程，少問獲得了什麼結果；多問在生活中遇到的困難，有什麼情緒體驗，少激勵、少指責、少支招。胡小武則認為，大多數人在成為父母的那一刻，才會真正長大、懂事，學會感恩；今日之「斷親」青年，遲早會有「認親」的一天。