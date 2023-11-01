沉迷刮彩票3個月負債25萬　內地女自述：看3遍《孤注一擲》也沒用

許多人都有一夜暴富的美夢，為此不惜下重本買彩票，惟一不克制，不但發財不成，還會負債累累。



近日，內地網民小芙（化名）便在社交平台分享了自己的「還債日記」，現年年28歲的她因沈迷刮彩票，結果在8月到10月的短短3個月間，共欠下25萬元（人民幣．下同）的債務；相反，其寄予厚望的彩票，中獎最大額度也僅1000元。



她坦言，自己期間明明知道自己上癮了，還曾為此看過三遍電影《孤注一擲》，但還是無法清醒過來。現時，小芙只能慢慢打工還錢，並刪掉了手機相冊中幾乎所有有關「刮彩票」的內容。她表示，夢醒之後才意識到代價有多大，希望不要有人走自己的老路。



據小芙自述，她刮彩票的時間其實不長，從今年8月開始，當時她認識了一個偶爾會買兩張彩票當作消遣的朋友，便在對方推介下刮了人生中第一張刮刮樂。一開始，她刮得並不多，只是買兩三張碰碰運氣，刮完就回家。某日，她偶然與一個同樣常去刮彩票的人聊天，對方告訴她，這是個概率問題，只要刮得多，肯定會刮出大獎。於是，她開始一本一本地刮，平均一張是二十到三十塊錢，「網上有教程說，刮彩票按本刮能回本。其實根本不能，六百塊錢一本，刮完加起來也就刮到兩三百塊錢，有時候更少。但是這個錢也會花掉的，因為你會拿著這個錢繼續去刮，像陷入了循環一樣」。

小芙無休止地刮彩票，從最初的一天刮幾百到後來的上萬元。（九派新聞）

由於前幾個月剛分了一次手，小芙情緒很不好，心理壓力無處發泄，結果突然就開始無休止地刮彩票，從最初的一天刮幾百，到一天刮5000，再到後面上萬元，「最多一天能刮多少張我沒數過，印象中，有時候刮完，腳下廢紙能堆成一座小山，保潔阿姨會在我的身邊等著打掃」。由於彩票機可以用信用卡，這讓小芙對錢的流逝並不敏銳，一直到9月時，她才發現自己欠了銀行6萬元，「翻翻賬本，發現最多自己一天能刮1.7萬多元的刮刮樂」。

意識到問題嚴重的小芙決定向朋友借了6萬，把銀行的數填補上，但卻又不甘心就此停下來，「我總想，是不是下一張我就能賺回來一些」。在這種心態下，小芙愈發失控，只要手裏有一點錢就會用來刮彩票。一直到10月時，當她突然發現自己所有的平台都刷不出錢了，才發現加上此前欠朋友的6萬，自己總共負債25萬。

小芙曾中過1000元，但在欠下的巨債面前於事無補。（九派新聞）

小芙憶述，自己當時跟賭徒一模一樣，要是有人打擾她刮彩票，她會非常生氣，直接暴走，連借錢給她的朋友都懶得再罵她了，說罵也沒用，「跟我說『肯定會刮出大獎的』的那個人，一開始我還總能在彩票機旁邊見到他，後面我刮著刮著越來越上頭，他倒是再也沒有來過，被困在『一夜暴富』的幻境裏的只有我」。

如夢初醒的小芙現時在西安打工，工資5000多元，與家人不親的她只能自己一個背負債務，目前的計劃是先把幾個平台和銀行的錢還了，借朋友的放在最後，「我在按月償還，幾家銀行的貸款還好，可以分成36期、48期，平均到每個月並不多，支付寶最多只能分12期，所以壓力會很大。我給這些平台排了先後順序，先緊著著急要賬的平台還」。諷刺的是，小芙本來還計劃今年出去旅遊一趟，還看過西安的房子，「便宜一點的公寓也才28萬。現在虧掉25萬，生活也變得很窘迫」。

小芙又透露，自己看了三遍電影《孤注一擲》，覺得自己與電影中，王大陸演的「阿天」很像。不過電影即使看再多遍也有用，「我整個沉迷的過程都是清醒的，我知道自己上癮了，知道自己是不對的。但刮的時候跟做夢一樣，總是抱著一種希望，說不定下一張就有大獎呢」。至於投入25萬的彩票回報有多少？她坦言，「其實刮了這麽多，我最大也就刮到一張1000塊」。