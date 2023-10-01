深圳刮刮樂｜加部彩票自助機即躺着賺？顧客中獎率與店舖利潤曝光

「希望，是這個時代像鑽石一樣珍貴的東西。」當這句話重新在我腦子裏冒出來的時候，我正盯着從彩票機裏拿到的刮刮樂上的「鑽石」，祈禱如果鑽石的背面也能看到「32」或「37」，從此就冊封它們為幸運數字。



可惜，就像深圳人可能會搖搖你的肩膀説：「醒醒，鑽石不值錢，去水貝買黃金吧！」一樣，鑽石的背後沒有驚喜。旁邊圍觀刮獎的女孩，與我相視無奈一笑，「看來都沒中」。

彩票店走進商場，給深圳年輕人提供了新的「做夢素材」，那是冉冉升起，像肥皂泡一樣漂亮而易碎的希望。這注定是一場表面上的迎合，暗地裏的收割。

招商文件揭兩種營運模式 「夢寐以求」彩票機中100萬頭獎機率是……（點圖了解更多）：

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商場變「獵場」 彩票精準「收割」深圳年輕人

你或許有聽過這麼一個諧音梗：深圳人都是「無mall愁」。是的，商場在深圳人的心中，地位舉足輕重。畢竟其承擔了深圳人包括但不限於購物、娛樂、約會、發呆的日常，乃至鄉愁。

而隨着彩票站的「入侵」，很多口口聲聲把實用主義、消費降級、只逛不買掛在嘴邊的深圳年輕人，動搖了。多少人，都是在商場成為了新一任的刮門信徒。沒辦法，與傳統印象中的老式彩票店不同，這些開在商場裏的新店，裝修風格就像是把「年輕人們都來瞧一瞧看一看」寫在了門頭上：漂亮乾淨的店面，霓虹燈牌上寫着好運祝福，還有一堆人圍着排隊。人總有湊熱鬧的心態，只是因為在人羣中多看了一眼……雖然這一眼，可能是早有預謀。

即刮、即中、即兑，最要命的是周圍人現場刮獎帶來的「氛圍感」。自己的運氣固然心裏有數，但他人的好運卻更讓人揪心。畢竟剛剛那張開出獎的彩票，就在你觸手可及的櫃枱裏。你會忍不住想，我怎麼就沒拿走那一張呢？回過神來的時候，手裏已經拿好了檢驗自己幸運的「入場券」。

根據知情人士透露，在深圳單體體量最大的購物中心壹方城裏的彩票店，每個月能貢獻超100萬的流水。但比商場彩票店更「心機」的，是商場裏的自助彩票機。在奶茶店或者小樣派送機前排隊的時候，總是會掃到旁邊放着的自助彩票機，站在隊伍裏望去，幾乎都是年輕男女在埋頭刮獎。社恐友好，不需要和任何人打交道，主打一個更適合這一屆年輕人體質，最後一波還沒有被彩票店蠱惑的年輕人們，就這麼被搜刮了。

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「所有放在需要排隊的事物旁邊的自助彩票機，都犯規了！」小金這樣感慨道。「在求人求己中選擇求佛，在上班和上進之間選擇上香，在買包和買醉之間選擇買彩票。」

説是收割，但新入場的年輕人，和新入場的時髦彩票店、自助彩票機之間，多少又有點雙向奔赴的意味。有人調侃：「買刮刮樂就像攢塑料袋，是你終於社會化的表現。」先質疑，再相信，最後成為。深圳年輕人，正在為他們的新玄學買單。

每天躺賺300元？彩票自助機是門好生意嗎？

有人肯埋單，自然有利可圖。熱衷搞錢的深圳人，怎會錯過這樣的商機。更是有一些「商業鬼才」，建議把機子投放在寫字樓樓下，甚至是寺廟的外面，「一邊想着危險危險危險！一邊又想樓下有」。

小紅書、抖音等平台上，最近也冒出一批自助彩票機的招商廣告。一些博主稱此項目為「傻瓜式創業項目」，像銀行定期一樣穩定賺錢，「可以每天躺賺300元」。只需要申請購銷證，繳納押金即可，投入成本極低。如果運營一年沒有盈利，押金甚至可以退回。看似穩賺不虧的彩票自助機，會是一門好生意嗎？

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我通過小紅書聯繫上了一位招商經理，據他介紹，只要找好場地，附近200米之內沒有同類型設備和學校，就可以投放自助機。在杭州的一些設備單台可以做到10萬左右的流水，而5到6萬，是單台機子比較常見的月收益。在他發來的招商文件中，彩票終端機的合作方式有兩種：自營模式和託管模式。其中，自營模式是指從場地、運營到補票，都由個人負責，服務商幫忙註冊購銷證，同時收取機器租賃的費用。個人可以獲得彩票銷售額的7%作為佣金。而託管模式則是由服務商代理運營，機子需要投放在西安地鐵，個人最後獲得銷售額的4%作為佣金。

不過隨後，經理馬上表示：目前自營模式已經沒有託底政策，如果營業最後虧損，公司不會回收設備。並且自營模式必須要本人親自到江蘇線下籤約。加上場地談合作的門檻和必須要多台起投的成本，託管模式似乎是年輕投資者唯一的選擇。

然而，這個所謂的託管模式，真的可以實現「躺賺」嗎？從經理發來的合同中可見，託管模式下一台設備的押金是22800，必須先繳付總金額30%的定金，公司才會郵寄合同。合同一簽就是三年，在這三年的運營中沒有任何保底政策。在簽好合同後，合作人需要馬上付完全款。「然後會有專門的人聯繫你。」能不能等到這個聯繫人，沒有人能保證。

網上有投資者表示，加盟了此類彩票機後，只有一個APP上能顯示收益，問了十幾次都不知道機子放在哪裏。看到的進賬數據，也不能直接提現，而是要通過對方銀行卡轉賬，「去警察局備案了，他們説有點類似融資，可能拿着我們的錢去做別的事情。如果倒閉了，我們都沒辦法報警，因為屬於投資失敗。」

我又致電了西安和深圳的體彩和福彩中心進行求證，他們均表示目前沒有與外部公司合作的政策，所有的彩票機必須按照官方的正規流程申請。其次，並不存在所謂的機器押金，在申請通過之後，所有機器都是0押金使用的。並且，深圳的工作人員還提醒道，8月25號以後深圳政策有所改變，彩票必須要有人工代售點，全自助的機器無法申請代銷證。

事實上，即使不計被騙的風險，彩票自助機的運營仍存在着一個難題：極低的利潤率，意味着必須走「薄利多銷」的商業模式，這就需要找到人流量巨大的場所。代理模式場所不可控，哪怕是走自營模式，利潤率也很難覆蓋熱門場地的租金。假設熱門商場點位的月租需要一萬，那麼自助機每天需要賣出2380張20元面值的彩票，才能僅僅收回場地的成本。並且，大部分人流密集的商場點位早已被搶佔，好的場地已經不多了。哪怕找到了好點位，簽下往往還需要有過硬的人脈資源。

看來，彩票行業留給年輕的創業者的空間，並沒有想象中寬裕。

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年輕人沉迷刮刮樂 圖的真不只是暴富

無論是投資彩票站彩票機，還是熱衷刮刮樂，在很多人看來，無非就是這一屆年輕人浮躁、投機、想暴富。然而，刮刮樂之所以能俘獲年輕人，正是因為它幾乎不能幫人實現暴富。

在廣東福彩公眾號的科普文章裏可以查到：刮刮樂的返獎率可以去到65%，這是福利彩票所有遊戲中返獎率最高的，但與之相對應的是，大部分都是小獎。以「夢寐以求」這款刮刮樂作為例子：100萬張彩票裏，一共有39萬張彩票是有獎金的。也就是説，買一張刮刮樂，中獎的概率接近四成。20元獎金的就已經佔了24萬個，獎金的比例佔整個獎池的36.9%，大獎100萬和50萬都只有一個，獎金加起來也只佔11.5%。

刮刮樂「夢寐以求」的設獎方案

把一夜暴富的美夢，拆成了一個個小獎的快樂，刮刮樂在獎池設計中，就已經清晰地表達了自己的定位：我不能幫你實現暴富，但我可以給你提供更廉價、更及時、更易得的正反饋。而這，正好是如今年輕人需要的東西。

有網友説：如果你不理解年輕人為什麼沉迷刮刮樂，想想盲盒就知道了。但刮刮樂和盲盒、抽卡都不一樣，它更具無差別的「殺傷力」，開的「命運盲盒」。刮刮樂的重點，不是在於刮出來的獎金是多少，而是在於刮獎所帶來的「盼頭」。買下那張彩票的瞬間，人們擁抱了五分鐘的白日夢：在這五分鐘裏，你與到手幾十萬的可能產生了一些微妙的聯繫，未來似乎不再一片灰暗，人生可能有轉機……還有多少事情可以讓你對生活重新燃起期待？哪怕只是短暫的五分鐘？

為了換取這份期待，年輕人選擇了相信賽博玄學：求佛上香、電子木魚、買刮刮樂，甚至要帶着刮刮樂去弘法寺現場開獎，多少有點「實踐是檢驗玄學的唯一標準」的朋克意味。信了，但是沒有全信。現在的年輕人，往往追求着一種在迷信和科學之間來回橫跳的價值觀：刮刮樂要一整本地買，因為起碼有一個260塊錢的大保底。許願的時候很虔誠，但是留給佛祖接收願望的時間不多了。最好就是能讓人當場還願。

他們的「沉迷」，其實很清醒：畢竟，中一千萬的概率比賺一千萬的概率要高。與其追問自己打工的目標，在深圳漂泊的意義，不如學習海鷗的人生態度，去商場整點彩票。「人總要有盼頭啊，就像盼着劇集更新，盼着週末，盼着發薪一樣。那哪是一張彩票，那是對美好生活的追求和嚮往。」再説，十塊二十塊，即使什麼都沒撈着，也能假裝輕鬆地安慰自己：圖一樂罷了。

但話説回來，誰還不是一邊擠在彩票店裏刮啊刮，一邊擠在早高峯的地鐵搖啊搖呢？

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