內地經濟不景氣青年失業率破紀錄　年輕人愛上買彩票發橫財夢

在中國經濟放緩之際，似乎有越來越多當地年輕人把出人頭地的希望，寄託在中獎概率高達萬億分之一的彩票上。



招商文件揭兩種營運模式 「夢寐以求」彩票機中100萬頭獎機率是……（點圖了解更多）：

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中國財政部上星期二（9月26日）公佈，1月至8月累計，全國共銷售彩票3757.61億元（人民幣，下同），同比增加1278.52億元，增長51.6%。其中，福利彩票機構銷售1263.25億元，同比增長26.4%；體育彩票機構銷售2494.36億元，同比增長68.5%。

其中，8月份全國共銷售彩票529.57億元，同比增加184.81億元，增長53.6%。

中國財政部說，主要受重大賽事增多、即開型彩票新票上市等因素影響，彩票銷量較上年同期增長較快。不過，有觀點認為，這一現象的背後離不開經濟景氣度。

經濟不景氣

今年以來，有關中國經濟的負面消息不斷：國內生產總值（GDP）增速緩慢、青年失業率創新高、外商投資低迷、出口和貨幣疲軟，以及房地產行業陷入危機。其中，反映經濟狀況的青年失業率，在6月達到了創紀錄的21.3%。青年失業率指的是年齡16至24歲人口的失業率。

中國國家統計局在8月中旬，以「統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化」為由，宣佈自8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發佈。

中國國家統計局的這一決定馬上引起輿論批評，不僅敲響了中國就業市場的警鐘，也突顯中國經濟成長停滯的困境。

中國彩票開獎疑放磁石造假 官方回應遭網民嘲：物理學不存在了？（點圖放大）

儘管沒有彩民年齡層次的細分統計佐證，但有中國媒體報道，好些彩票店老闆說，店裡的年輕面孔比以往多了。

在微博上，一條「彩票中了1.7億元後該做什麼」的話題次數接近四億次，討論上萬次。

根據小紅書、抖音、微博等社交平台的帖文，好些年輕網民也都將彩票視為了「救命稻草」。

一位自稱剛從大學畢業的網民說：「大環境如此糟糕，我當然是想買彩票啊......誰不想中獎一夜暴富，從此翻身？」也有網民消極表示：「都想著靠賭一夜暴富，我也想。至於工作所得工資，不過是窩囊費罷了！」「大家都把發財的希望寄託於運氣，而不是自己，說明了社會上的錢不好掙。」

對於這一點，鳳凰網在6月刊出的文章《年輕人為何迷上了買彩票》中給出如此見解——無論是農業社會還是工業時代，「天道酬勤」的工作倫理都被普遍奉為圭臬，那時人們的生活是穩定可預期的：只要投入，就有成正比的回報；到了這個充滿不確定性的風險社會，就算內卷到卷不動，也未必能實現夢想，那句「選擇比努力重要」的流行就不是偶然的，這表明不少人察覺，光埋頭苦幹是不行的。

簡單來說，人們即使努力工作，在今時今日的大環境下，大概率還是無法取得傳統意義上的成功。但有了彩票，就至少還有一絲發橫財的希望。

買彩票中近3千萬頭獎 烤魷魚店老闆興奮到飛櫈拆自己招牌（按圖了解）

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彩票行業轉型迎合年輕人

從彩票店裝潢走向年輕化的現象判斷，年輕顧客群增多估計已成趨勢。

綜合中國媒體報道，和人們印象中那種燈光昏黃、大爺大媽紮堆的場景不同，如今許多彩票店開始迎合年輕人的喜好。例如，門面裝潢越來越講究，包括加入醒目和趣味十足的標語、用色大膽又突出的設計等等。有網民因此開玩笑說，如果不仔細看，還以為是個網紅奶茶店。

此外，彩票店近年來也大量出現在年輕人聚集的場所，比如商場、超市、地鐵站等。

自媒體「開菠蘿財經」引述一名剛就職的大學畢業生曉立說，在她家附近1000米的範圍內，有四家福利彩票站、三家體育彩票站，一些便利店裡設置了自助彩票機，公司樓下的商場將原本的奶茶、糖果等移動攤位，改成了彩票移動攤位，地鐵附近也開著一家福彩店。

中國許多彩券店的門面裝潢越來越講究，包括加入醒目和趣味十足的標語、用色大膽又突出的設計等等。（網絡圖片）

擺脫老氣的彩票店像奶茶店那樣討得年輕人歡心後，兩者之間相互吸引，漸漸形成穩固的回頭客與店主的關係。

《新京報》的評論就指出，至少從彩票和年輕人的「相處模式」看，二者其實已經彼此接納，彩票已經很自然地融入了年輕人的生活圖景。

不僅如此，第一財經「DT財經」還發現一個現象：買彩票成為當代年輕人的社交硬通貨。

在中國社交平台上，興起了「送禮就送刮刮樂」的小風潮——把彩票做成「花束」當禮物送給閨蜜、男朋友、女朋友：生日禮物、七夕禮物、兒童節禮物……反正「這是一束花還是五百萬你說了算」。把刮刮樂當成「份子錢」，是一些年輕人面對「人情關係」的巧妙選擇。

總的來說，彩票價格幾乎人人都負擔得起，買幾張的價格未必比一杯網紅奶茶來得貴。因此，人們路過彩票店隨手買一兩張，並不會構成心理負擔，中獎固然好，沒中也是圖一樂。於是，在一些人眼裡，彩票更像是一種日常的精神消費。

「在買房和買車中選擇買彩票，在上班和上學中選擇上香。」

這雖然只是一句玩笑話，卻也反映了時下年輕人面對的現實環境。他們不一定是躺平或真的佛系，只是在經濟增長放緩、消費普遍降級的當下，選擇了買彩票這麼一個可負擔且不失趣味的娛樂活動罷了。

本文獲《聯合早報》授權轉載

