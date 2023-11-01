江蘇6歲女童破扭計骰女子世界紀錄　只花5.97秒神還原

日前，在世界扭計骰（內地稱「魔方」）協會舉辦的「魔方國際公開賽」上，來自江蘇海安的6歲女孩曹豈嫻以5秒97的成績奪冠。打破了三階扭計骰的女子世界紀錄，她也成了世界上唯一一個平均6秒以內的女子選手。曹媽媽說，沒有想到會這麼快就打破世界紀錄，網民笑稱，這個時間只夠我把六面都看一遍。



江蘇海安一名6歲小女孩曹豈嫻近日在內地魔方協會舉辦的公開賽上奪冠，以5秒97的成績打破三階扭計骰的女子世界紀錄，也成為全球唯一一位平均成績6秒內的女子選手，優異表現令外界嘖嘖稱奇。

根據比賽畫面顯示，曹豈嫻頂著一個丸子頭，仍舊稚氣未脫，不過，她在進行比賽時的專注神情更是讓人氣都不敢喘一下。只見曹豈嫻雙手不停擺弄，6秒不到的時間便把一個3乘3立方體的扭計骰完整恢復成原樣，讓人不禁驚嘆，為她喝采。

這場比賽在五輪賽事結束後，裁判組扣掉最佳成績和最差成績，其餘三次成績取平均值，曹豈嫻最終以5秒97的成績奪冠。曹豈嫻媽媽興奮地表示，「沒有想到會這麼快就打破世界紀錄，說實話，我們回來有兩三天都感覺在夢裡面一樣。」

曹豈嫻不到3歲就對扭計骰產生濃厚興趣，由於年紀太小，只能跟著表哥學習或自學，曹豈嫻媽媽透露，從12秒進到10秒的時候，碰上3個月的瓶頸期，一度想放棄，為了激勵女兒堅持下去，媽媽甚至成為一名扭計骰培訓師，爸爸也成了扭計骰愛好者，一家人隨時舉辦「家庭PK賽」一起努力。

打破女子世界紀錄後，曹豈嫻表示，下一個小目標是女子世界單次紀錄，「我想在練習扭計骰上超越自己，走上更高的舞台。」