13X13X13！伯伯坐捷運玩「巨型扭計骰」勁觸目　引出內行人爆秘訣

坐地鐵有人會看書、玩手機，但這位伯伯玩這「玩具」也太猛了。台灣有女生坐捷運（地鐵）時留意到1名伯伯把玩1個比手掌還大的扭計骰，每面的方塊數足足有「13x13」，較一般的「3x3」難度高出很多。照片讓嚇得網民不輕，笑言這是「地獄方塊」，帖文更引出了不少內行人爆玩法秘訣，指有耐心的話，即使階數高都真的不難解，因為解法都是一樣。有網民指伯伯其實有底子，用的是「降階法」，但更令人佩服的是夠膽坐車玩高階扭計骰，因為一旦摔落地就會很麻煩，「這阿伯明顯是個狠人」。



網民拍到伯伯在列車上把玩巨型扭計骰。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」發帖，稱坐捷運時看見驚奇一幕，「一樣搭捷運，他的怎麼比較好玩」。照片所見，伯伯把玩着一個比手掌大得、像迷李足球大小的巨大扭計骰，邊緣位置有弧度圓圓的。伯伯已經將其中一面中心部分的每一行接受扭到同樣顏色，看來已扭了一定進度。樓主說伯伯手速是肉眼可見的普通轉速，不像扭計骰比賽見到的那種高轉速，但估計他也是坐幾個站就下車。

網民指這是13階扭計骰，「13X13X13」要價不菲，「這我就算搭環島列車也不一定解的完」、「沒解完不下車的挑戰」、「到站要記得下車」、「這已經不是魔術方塊了，是地獄方塊」。有人亦曾遇過這位伯伯坐車玩巨型扭計骰，「我搭捷運也有遇過這位先生耶！超強的啊」。

網民拍到伯伯在列車上把玩巨型扭計骰。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

有熟路網民解釋，伯伯是有底子的，「他使用的是降階法，他能完成中心並開始組邊，已經對高階有一定熟悉度，一天內可以解完，就是需要數小時，因為沒影片，看不到他的手速」。該網民稱自己也常會坐車時玩，但不會帶高階的，「摔到會很可怕，這阿伯明顯是個狠人」。

有其他網民表示遇過同一位伯伯在玩扭計骰。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

帖文引出很多內行網民回應，指階數太高的扭計骰不能速轉，因為「很容易爆開」，估計伯伯是搭車時慢慢來，「拿來消遣用」，又指有耐心的話即使階數高都真的不難解，因為解法都是一樣，但高階最大問題是方塊可能會爆開解體，到時只能把碎塊撿回去組裝，零件又細，比解開還要難，「爆過9x9的，之後再上去就沒再買」。

解法上，網民指要先將6面的中心部分扭成同一顏色，再將邊邊相同的顏色湊在一起，角落位置先不要管，「接着就可以當成是正常3X3魔方來解了」，圖中伯伯中心位置和邊邊都好了」，很快可解完。

（facebook群組「路上觀察學院」）