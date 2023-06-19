美國韓裔自閉青年3.13秒極速還原扭計骰　打破世界紀錄︱有片

美國扭計骰競速選手、韓裔自閉症青年Max Park在6月12日參加比賽時，以3.13秒驚人速度，順利還原一個3x3扭計骰，打破健力士世界紀錄（Guinness World Records），獲全場歡呼。



Max Park在12日於加州長島（Long Island）一場比賽上，成功以3.134秒打破中國競速選手杜宇生在2018年創下的3.47秒三階扭計骰最快還原紀錄。

影片可見，Max Park當日熱身過後，先拿起扭計骰觀察各面色塊序列，放下沉思數秒後即動手還原。比賽在選手第二次觸碰扭計骰的瞬間開始計時，只見他以肉眼難辨的高速動作精確扭動扭計骰，極速扭回原狀。觀眾及參賽者立即連連驚呼，更有支持者激動落淚。

讓人想不到的是，這位打破世界紀錄的好手，其實是自閉證患者。Max Park兩歲時被診斷患有自閉症，迫使他的父母尋求良方，培養他的精細運動能力。兒子接觸扭計骰後，發現他對扭計骰有相當大的興趣，二人瞬間意識到還原扭計骰可充當療法，更鼓勵他參加比賽，從中學習排隊輪候等社交技巧。

他的父親表示，兒子7至9歲時，甚至無法手持硬幣、扭動瓶蓋；玩扭計骰對他而言本來是一種練習，從不是為了比賽。但逐漸的兒子扭扭計骰的技術愈來愈純熟，速度更愈來愈快，扭計骰亦成為了協助他與外界接觸的橋樑。

Max Park現為扭計骰正式推廣大使，之前已坐擁多個世界紀錄，包括多個四至七階扭計骰單次或平均最快還原紀錄。