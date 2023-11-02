4988元一杯！杭州現「天價」咖啡　網民嘆被刷新認知　背後有玄機

4988元人民幣一杯咖啡？這不是傳說，而是發生在浙江杭州的真實案例。近日，社交平台上一則名為「杭州咖啡單價天花板」的帖子引起熱議，網友描述「定位杭州良渚玉鳥集，4988一杯？？？有人喝過嗎？」輿論紛紛好奇到底是什麼人在喝這般「高級」的咖啡。涉事咖啡店主理人「大樂」則回應指，他們與一般的咖啡店不同，提供享譽世界的瑰夏精品咖啡。



「天價」咖啡引起熱議，與4988元/杯的卡門相比，1288元的托圖馬斯已算「便宜」。（錢江晚報）

大樂證實網上所傳的4988元一杯咖啡是真的，她表示，他們的咖啡店以做手沖咖啡為主，提供享譽世界的瑰夏精品咖啡。價位較高的咖啡豆，都是通過巴拿馬最佳咖啡豆大賽（BOP）競拍過來的，該價格在市面上並不是很貴。據介紹，BOP是全球頂級咖啡生豆賽事，其高品質取決於限量性和獨特的地域風味，評分標準嚴格，且這類競標豆的價格並非個人隨意定價，可在官網上查詢到。以4988元一杯的「卡門」為例，其生豆得分96.5，以每公斤10005美金打破生豆競拍價紀錄成為「標王」。

據悉，BOP競標豆90分以上的產量極其稀少，是在特別氣候與地理條件下所培育出，較普通咖啡豆有著更加特別和怡人的風味、更優質柔和的果酸、迷人的花香，以及餘韻悠長的甜感。雖然價格對大眾而言或許超出認知，但其實這對咖啡店或從業人員而言很平常。事實上，有多種因素導致瑰夏價格持續高位，其有著挑剔的生長環境要求，需種植在海拔較高、有雲霧遮陰或者有大量遮陰樹、土壤肥沃的地區。除了要求更高的海拔，在收割時，也必須精確且快速加工。其也有著比其他品種更薄的植物葉系統，導致光合作用能力較差。由於根系可能非常弱，無法吸收足夠水份和能量，也意味著產量更低。

大樂介紹道，這款4988元一杯的咖啡口感整體上較圓潤飽滿，幹香和濕香是茉莉花的香氣，顧客若有興趣只能在店內品嘗，咖啡豆並不會單獨售出。 製作期間，他們會用約15g的豆子，手沖約200ml。她透露，產品目前只上市沒幾天，還沒有人到店內品嘗，但強調競標豆所做的手沖咖啡，是有一定的客戶群體來消費的。

產品目前還沒有人到店內品嘗，但有網民分享店內其他產品的口感。（長江日報）

網民點睇：

忘打小數點了是吧？

餐飲業利潤高的離譜

這是唐僧肉嗎，恕我不懂這個定價

咖啡裏面有金子嗎，店家含淚賺

也許根本沒打算賣出去，只是想借機火一把

咖啡界的天花板，又一次刷新了我的認知，在家喝自己的咖啡吧



涉事咖啡店名為「PUMPLI」，天眼查App顯示，成立於2015年9月的杭州天渺餐飲管理有限公司由王心廣任法定代表人，注冊資本50萬元人民幣，經營範圍為食品銷售、食品互聯網銷售、餐飲管理，由王心廣、鐘曉紅分別持股90%、10%。年報信息顯示，該公司2022年參保人數為0。而知識產權信息顯示，該公司於今年4月申請注冊多枚「PUMPLI」商標，國際分類為餐飲住宿、方便食品、廣告銷售，目前已完成注冊。另外，該公司還申請注冊「瑰夏與大師杯」、「GEISHA HOUSE」等商標，當前商標流程為「等待駁回覆審」。