南航男乘客疑霸座兼辱罵空乘遭行拘　同行乘客寫｢證詞｣力證機鬧

《上游新聞》報道，近日，南航由北京飛往重慶的航班上，有男乘客疑似霸座兼辱罵空乘，不斷在機艙橫衝直撞等，並揚言要投訴機組成員，有空乘被罵到「偷偷抹淚」。目前，該名男乘客涉嫌機鬧，已被警方行政拘留。亦有同行乘客目睹全程，在清潔袋寫下「證詞」，力證該男乘客的機鬧行為。



據悉，事發於10月29日，涉事張姓男乘客購買普通經濟艙，但登機後直接坐在前排的明珠經濟艙，經機組成員多次長時間勸告，始終未回到自己的座位。待航班飛行平穩後，張男開始在客艙內大聲辱罵空乘並橫衝直撞來回跑動，最後回到座位持續呼喚乘務組。

涉嫌機鬧的男乘客。（上游新聞）

一名航班同行乘客王先生表示，他目睹過程，聲響相當大，貫穿整個機艙，不斷聽到張男說「吵醒他睡覺」「一百多塊錢付不起嗎？」「投訴報警」「要求機長返航不飛了」等話，並拿著手機拍攝。乘務長和安全員則一直在安撫張男。張男卻繼續發怒，用力拍衛生間門，在過道橫衝直撞，並斥責其他乘客。

王先生指，他看到飛機快降落時，乘務長被罵到偷偷抹淚，他目睹一切，擔心張男投訴會對機組工作造成影響，於是借來紙筆，在清潔袋寫下留言「證詞」，證明張男的機鬧行為，「我和幾名乘客寫下證詞，並向機場警方講述了當時飛機上的情況。」

同行乘客在清潔袋寫下的證詞。（上游新聞）

據悉，在飛機落地後，張男已被警方帶走行政拘留。10月31日，南航客服回應表示，沒有收到關於涉事航班機組被投訴的情況，有工作人員在現場跟進處理。對於不同的「機鬧」違法行為，公安機關會根據相關法律和規定，對行為人處以警告、罰款、拘留等處罰。