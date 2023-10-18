內地網紅訴南航飛機餐僅4個饅頭1片白菜斥奇葩　網民：減肥體驗行

內地網紅「峰哥亡命天涯」近日在微博控訴，稱坐南方航空某航班時，飛機餐竟是4個饅頭和1片白菜，外加一小包榨菜，直言「這麽多年頭一次看到這麽奇葩的航空餐」。



周二（17日）上午，南航客服回應稱，不同航線配餐有異，該餐食屬於某些航線上的「中式點心」，至於白菜則是在微波爐加熱時蓋在饅頭上以防被烤糊。事件引發網友熱議，有人認為該飛機餐過於「寒酸」，甚至戲稱是「減肥體驗行」。



「峰哥亡命天涯」表示，是次飛機餐真是空前絕後，他一打開盒子就被驚到，「四個饅頭，一包榨菜，還有一片白菜，真的就是一片白菜！這麽多年頭一次看到這麽奇葩的航空餐」。截至周二上午，該微博讚好數已突破2.5萬次，留言突破1700條。

「峰哥亡命天涯」表示第一次看到這麽奇葩的航空餐。（微博）

網民點睇：

中國點心，也沒什麽毛病

誰規定空餐必須上西餐，中國人吃點饅頭、豆包、花卷沒什麽不好

重新定義中式點心，南航快變廉價航空了吧

知足吧，有的國家還吃不上呢？戰爭的地方沒有水和糧

機票比高鐵都便宜，還想什麽呢，反正我很滿意了

南航挺好。多年前見識過東航的帶菜葉沫子的油拌白飯，才是巔峰之作

你是坐交通工具，又不是上餐館。機票這些年一直這麽便宜。航空公司很難的好不好。你問下這些年有沒有好好工作，工資漲沒漲？為什麽沒錢坐頭等艙



據「峰哥亡命天涯」的活動軌跡顯示，涉事航班疑似是從沈陽飛往西寧的南航CZ6117號航班，南航APP顯示，該航班在呼和浩特經停，總耗時5小時25分鐘。「餐食說明」一欄顯示，沈陽飛往呼和浩特這段的經濟艙、明珠經濟艙、公務艙和頭等艙的餐食均為「點心」；呼和浩特飛往西寧這段，經濟艙和明珠經濟艙的餐食為「點心」，公務艙和頭等艙則為「正餐」。南航還在下面補充說明：「代碼共享航班的餐食請以實際承運航司提供為準；以上數據為正常配餐計劃，如遇航班延誤、機型變更、突發公共衛生事件等特殊情況，可能造成配餐計劃調整，請您留意官方信息。」

CZ6117號航班餐食說明。（南航APP）

而據內媒報道，事實上該中式點心餐盒包含了饅頭、花卷等不同種類面點，並非是清一色的饅頭。不少網民在社交平台上發布自己乘坐南航航班時領到的肉包照片，但對其味道就評價不一。

對於事件，南航官方客服人員表示，之所以在中式點心餐盒放置一片白菜，是為了防止在加熱過程中，面點水分過度流失，從而保持餐食的口感。而若是反饋餐食簡陋的問題，他們也會督促配餐供應公司做好餐食的改進，以滿足不同旅客的不同需求。