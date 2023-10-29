旅客向飛機扔硬幣致航班延誤3小時　南航：涉事者被警方帶走調查

有傳原定從廣州飛往北京的南方航空CZ3121次航班上，有人向引擎投擲硬幣，致飛機延誤3.5小時起飛。10月29日，廣州白雲機場警方證實有接到相關報警，目前正在調查。南方航空通報稱，涉事旅客已被機場公安帶走配合調查。



有網民在社交平台發文稱，10月29日乘坐CZ3121次航班，原計劃上午10時起飛，結果登機時有人扔硬幣，引擎要全面檢查，導致航班延誤。文章中提到，當時乘務員及警察先後詢問機上旅客是誰投擲硬幣，但一直沒人承認，機長之後廣播要求乘客配合調查，「有乘客向警察反映情況，後面有人被請出去」。

航旅縱橫APP顯示，CZ3121次航班計劃於10月29日上午10時從廣州白雲機場起飛，12時55分到達北京大興機場，但最終延誤3小時5分鐘，下午4時才落地。

南方航空客服工作人員稱，系統顯示CZ3121次航班出現延誤是旅客原因，但未知詳細情況。廣州白雲國際機場公安局工作人員確認接到有人向CZ3121次航班飛機丟硬幣的相關報警，目前還在調查。

晚上7時46分，南方航空發通報稱，10月29日9時，南航CZ3121（廣州-北京大興）航班在上客期間，機務人員發現有旅客往飛機投擲硬幣並立即進行安全檢查，在機腹附近區域發現兩枚硬幣。為確保飛行安全，公司決定推遲起飛，對飛機開展全面檢查，在確保未發現其他隱患後，航班於13:29起飛，16:00安全抵達目的地。

涉事旅客已被機場公安帶走配合調查。南航提醒廣大旅客朋友，乘坐飛機時務必遵守民航法律法規，禁止做出危害航空安全的行為。