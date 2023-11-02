傳清華等多所內地高校取消新聞系？　官方闢謠：13秒影片4處錯誤

近日，針對網絡流傳內地「清華大學等多所985高校相繼取消新聞傳播專業」等信息，官媒《解放日報》下屬公號「上海網絡闢謠」闢謠指出，網絡流傳片段13秒影片中有4處錯誤，與事實不符，發佈信息目的為招攬客源營銷推廣，學生及家長應注意辨別信息，通過官方渠道和官方網站了解相關信息，謹防受騙。



在相關影片中，寫著「清華取消新聞傳播專業，多所985相繼取消」「多所高校取消IT相關專業」「79所院校撤銷113個藝術本科專業」「網友：這就是我不上985的原因」「研究生只招收推免」等信息，受到部分網民關注。

針對傳言，「上海網絡闢謠」公號闢謠指出，調查發現，影片內許多信息不準確，13秒影片4處錯誤，清華大學未取消新聞系，也未停止新聞系本科招生，在官網「2022－2023學年度清華大學本科專業設置」中，「新聞學」「新聞學院」赫然在目；在清華大學新聞與傳播學院官網上，最新的兩條「學院動態」都與研究生招生有關。

此外，傳言所說「人大取消統考」「南大宣布只招收非全日制碩士的研究生」「多所985取消（新聞傳播學專業）」等信息亦為假消息，完全不可相信。

官方提示，此類「升學輔導」「生涯規劃」等帳號發佈相關信息的主要目的很可能是為了吸引流量，推銷課程服務，招攬客源，學生和家長務必仔細辨別，謹防受騙。正規高校的專業設置和招生計劃都會通過官網、官方賬號等公布，可以自行查詢。